西藏泥石流｜尼泊爾驚現多座堰塞湖　原有河道已改變恐再潰堤

尼泊爾與中國西藏邊境日前遭大規模土石流襲擊，傷亡慘重，根據衛星影像顯示，周邊已形成多座堰塞湖，疑似原有河道已被改變，水流逐漸匯入形成。



尼泊爾驚見「多座堰塞湖」

朝日電視台報道，根據美國地球觀測企業「Planet Labs」8月29日公開土石流發生前後的衛星影像，25日拍攝的災前畫面顯示，尼泊爾山區冰川峽谷仍可看到多條河流蜿蜒穿過綠意茂密的山谷，然而到了28日，原本分散的河流似乎匯聚成一股，大片山坡被土石沖刷成褐色裸地，地形遭到明顯改變。

衛星圖顯示，上圖為25日尚未發生土石流情形，下圖為27日災後景象。（Reuters）

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從衛星影像進一步放大疑似冰川崩塌的位置，可以看到25日、即災害發生前一天，當地原本沒有明顯異常，到了災後影像，山體卻出現一道醒目的白色斷面，疑似就是冰川崩落後留下的痕跡。

根據影像變化研判，冰川崩塌可能從畫面右下方開始，大量冰雪、岩石及泥沙沿山谷奔流，撞上另一條河道後再轉向左側，進一步改變當地水系。更令人擔憂的是，28日衛星影像顯示，現場至少有2處明顯堰塞湖形成。

這張無人機拍攝的畫面顯示，2026年8月27日，在中國西藏自治區和尼泊爾巴格馬蒂省交界地區，泥石流形成了一個堰塞湖。此圖截取自一段官方影片。（拉薩消防救援機動支隊/路透社）

至於西藏一側同樣發現堰塞湖，兩國當局均保持高度警戒，一旦湖體遭到侵蝕或蓄水量快速增加，可能突然潰決，進而引發新一波洪水甚至大規模土石流。

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