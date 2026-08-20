王力宏現身宇樹科技上市答謝宴 與王興興坐主桌 上台演講極風光
撰文：中天新聞網
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宇樹科技8月19日舉行上市答謝宴，知名歌手王力宏驚喜現身，並坐上主桌，與宇樹科技創辦人王興興、紅杉資本沈南鵬等人同席，更登台分享自己與人形機械人合作演出的幕後故事。
王力宏驚喜現身
綜合內媒報導，內地「人形機械人第一股」宇樹科技8月19日正式登陸上交所科創板，開盤報每股1100元（人民幣，下同），較首次公開募股（IPO）發行價150.80元大漲629.44％，其中王興興持股市值超過千億元，一舉超越其他90後企業家，成為內地「90後」首富。
巨星王力宏出席宇樹科技上市宴 上台演講致辭極風光：
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王力宏8月19日現身宇樹科技上市宴會，不但受邀坐上主桌，還與沈南鵬等人熱聊。報導表示，王力宏之所以受邀，與他和宇樹科技的合作有關，他是首個將人形機械人帶上演唱會舞台的藝人，雙方跨界合作也成為科技與娛樂圈話題。
內媒曾披露，王力宏於2025年12月在四川省成都市舉辦《火力全開》演唱會，與6台宇樹G1人形機械人歷經數月排練，在演唱會完成他與機械人的「人機共舞」。不過，王力宏當時曾透露，豈料最後彩排階段，卻突然出現嚴重問題，因為音樂一停，機械人的節拍竟開始拖慢，直言「快要崩潰了」。
所幸宇樹科技工程團隊留在漆黑的演出場館連夜搶修，成功救場，最終這場跨界演出，連特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）也在社交平台轉發影片，並留下「Impressive」（印象深刻）的評價。
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