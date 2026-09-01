安徽宣城發現超大型銅金礦　有望緩解外採依賴破資源短缺瓶頸

自然資源部公布，在安徽宣城茶亭地區銅金礦勘查成果顯著，銅潛在資源相當於數個50萬噸級以上大型銅礦，金潛在資源相當於十餘個20噸級以上大型金礦。茶亭銅金礦將為新能源汽車、光伏及風電產業提供穩定的本地原料，顯著提升長三角及東部經濟帶的資源自給能力。



安徽宣城發現超大型銅金礦。（央視新聞）

安徽茶亭銅金礦床。（央視新聞）

《央視新聞》報道，茶亭銅金礦床地處長三角腹地，是近年來中國新發現的具有超大型規模潛力的銅金礦床。目前深部礦體尚未完全揭穿，圈定的主礦體長約1.2公里、寬約1.1公里。

經初步估算，銅潛在資源超過數個50萬噸級以上的大型銅礦規模，金潛在資源超過十餘個20噸級以上的大型金礦規模，儲量仍有較大上升空間。

安徽宣城發現超大型銅金礦。（央視新聞）

自然資源部地質勘查管理司地質處處長胡憲奇介紹，作為2026年重點勘查項目，茶亭銅金礦勘查項目在短短幾個月內即取得重大突破，展現了國內巨大的找礦潛力。當前國內銅礦需求旺盛且外採度偏高，茶亭礦床的發現證明了國內戰略性礦產資源的保障能力。

銅被廣泛用於光伏、風電、新能源汽車等產業。茶亭銅金礦未來可為華東地區冶煉、加工產業就近供給原料，是破解華東銅金資源短缺瓶頸、支撐區域一體化發展的關鍵資源支點，將顯著提升長三角及東部經濟帶銅金自給與資源接續能力。