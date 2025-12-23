吉林發現大型金礦　料金資源量將突破100噸

吉林省發現大型金礦。吉林省地礦局日前公布，發現可供進一步勘查評價的礦產地47處；提交超大型、大型及中小型礦產地27處。本年度在伊通地區金礦找礦、集安地區晶質石墨礦找礦、樺甸地區多金屬礦找礦均取得重要突破性成果。



據「中國吉林網」報道，伊通地區金礦找礦再獲突破。去年伊通後柳河子金礦勘查取得突破性進展，該礦床已查明金資源量22噸。此後，吉林省地礦局在其周邊二道嶺地區又成功探明一處大型金礦床，資源量達38噸。目前，兩處礦床勘查深度未超過500米，且礦體走向和斜深均未封閉。2025年，吉林省地礦局在該區域外圍新發現多條金礦體，經進一步工作，該區域金資源量將突破100噸。為把伊通地區打造成為吉林省又一重要金礦礦集區奠定了基礎，為全省礦產資源保障、相關產業升級及經濟高質量發展提供堅實支撐。

吉林省發現大型金礦。（示意圖片/Scottsdale Mint@Unsplash）

集安地區晶質石墨礦找礦取得新成果。晶質石墨作為吉林省優勢礦種，是新能源、電子信息等多領域核心原材料。近年來，吉林省地礦局成功圈定一條長約29公里、寬約20公里晶質石墨成礦帶，截至目前，吉林省地礦局在該成礦帶內，累計提交12處優質礦產地，查明資源儲量829萬噸，潛在經濟價值達540億元人民幣，資源規模和礦石品級均居全省前列。2025年，吉林省地礦局在該區域部署3個專項勘查項目，可再增加2-3處礦產地，推動資源總規模向千萬噸級跨越，以此為基礎省地礦局正持續深化勘查，全力打造集安千萬噸級石墨礦集區，為全省石墨產業延鏈補鏈強鏈提供穩定原料保障。

樺甸地區多金屬礦找礦取得重大發現。通過近兩年地質勘查工作，在吉林省首次發現有色金屬銅、鎳、鈷和貴金屬金、鉑、鈀6種金屬礦產共生的礦體，各金屬元素平均品位均高於一般性工業指標。該地區同類型岩體多、規模大，具有較大的找礦潛力。鉑、鈀是化工、醫療、氫燃料電池等領域的關鍵材料，鈷、鎳在多個重要領域不可或缺。此類礦床可通過一次開採實現多種礦產綜合回收，既高效保障產業資源需求，又能最大限度減少生態破壞。目前，吉林省地礦局正加緊部署後續勘查，為全省產業升級與生態保護協同推進提供堅實支撐。