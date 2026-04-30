中國新一輪發現225個大中型油氣田　稀土等14種礦產儲量世界第一

4月29日，中國自然資源部公佈，「十四五」（2021年至2025年）期間，中國新發現大中型油氣田225個，其中億噸級油田13個、千億方級氣田26個。



截至「十四五」規劃末，中國稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產儲量居世界第一。煤炭、鐵、錳、鈦、鋰、鋅、磷、菱鎂礦等9種礦產儲量居世界前四位。



稀土礦石。（新華社）

據新華社報道，29日自然資源部舉行例行新聞發佈會。中國自然資源部地質勘查管理司司長熊自力介紹，中國在「十四五」期間，新發現戰略性礦產大中型礦產地（油氣田）398處，在塔里木、鄂爾多斯、渤海灣新發現大中型油氣田225個，其中有13個億噸級油田和26個千億立方米氣田。

新疆塔里木油田一批超深井持續鑽探。（新華社）

此外，中國礦產品生產與冶煉加工規模也穩居全球首位。2025年，中國煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲、磷、螢石、石墨等17種礦產產量居世界第一位，其中稀土、鎢、銻、鎵、銦、碲等11種礦產產量佔全球50%以上。

在冶煉加工環節，中國優勢突出。錳冶煉產品佔全球99%，稀土冶煉產品佔94%，鋁佔60%，鋼鐵佔53%，銅佔47%。30餘種冶金產品產量居世界首位，17種產品產量佔全球50%左右。

自然資源部稱，中國礦產生產與冶煉加工規模穩居全球首位，2025年全國礦業產值約32.7萬億元人民幣，佔GDP比重超23%。