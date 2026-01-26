工業黃金國產化　POE氣相法規模化生產　能耗降40%助光伏板｢增壽｣

被譽為工業黃金的高端材料聚烯烴彈性體（POE），在中國石油新疆獨山子石化實現氣相法規模化生產，有效緩解中國光伏、新能源汽車等戰略性新興產業對該材料的進口依賴。



《央視新聞》報道，POE是一種性能獨特的高端材料，猶如塑料與橡膠的結合體，兼具塑料的可加工性與橡膠的高彈性，成為光伏等戰略性新興產業的核心原材料。

早在2015年，中國技術人員開始POE技術攻關，2024年，實現了從實驗室到工業生產的轉化，2025年獨山子石化累計產出POE 5.8萬噸，完成成套技術工藝路線的全鏈條建設。

中國石油獨山子石化公司副總經理樊國鋒介紹，公司生產的POE透光率達90%以上，製成的光伏膠膜，可最大限度提升光伏組件發電效率；優異的耐候性、水汽阻隔性能，能有效保護組件內部電路，讓光伏板壽命從25年延長至30年以上。

中國長期依賴進口POE，進口依存度一度超過95%。此次突破的POE氣相聚合工藝工業化生產技術，填補了國內技術空白，相較於國際主流的溶液法，氣相法工藝更加環保，綜合能耗降低約40%。按當前產能測算，年節電相當於12萬戶家庭一年總用電量。

中國石油獨山子石化公司聚烯烴二部副經理王金朝稱，氣相法工藝生產過程無溶劑排放，產品揮發物含量低、氣味小，符合綠色低碳要求。

目前，POE 成套技術工藝正加速落地推廣，逐步形成產業集群效應。預計到2026年底，中國POE 總產能將突破30萬噸。