北大科研團隊：氣候變化致南極冰融釋放劇毒汞　62%海鳥汞超標

近期，北京大學科研團隊發佈的研究顯示，受全球變暖影響，南極冰川正加速融化，並釋放出冰封數千年的劇毒重金屬汞（俗稱水銀）。這一現象對生態極度脆弱的南極海域構成日益嚴峻的威脅。目前62%海鳥檢出水銀超標，1/4物種面臨中毒風險。



南極冰川正因為全球暖化而快速融化。（新華社）

據《科普時報》報道，北京大學劉茂甸研究員領銜的研究團隊在《美國國家科學院院刊》（PNAS）上發表最新研究成果，揭示了自工業化以來，人為排放與氣候變暖共同加速南極半島的汞循環，並促使長期封存於冰凍圈中的「歷史遺留汞」重新釋放。

研究團隊通過對南極半島海域沉積物進行高解像度地球化學與汞同位素分析，結合多介質汞收支模型，重建了工業化以來該區域汞的源-匯動態。研究發現，儘管南極遠離主要的人為排放源，但現代南極半島陸架沉積物的平均汞累積速率高達93±58/微克每平方米每年，是全球陸架平均水平的2倍；自工業化以來，該累積速率更大幅增長了160%。

汞是一種有毒重金屬，進入食物鏈後會在生物體內積聚。（新華社）

研究指出，這一劇烈增長主要由兩個耦合的「汞循環迴路」驅動：其一，大氣沉降增強與海冰退縮，擴大了開闊水域，強化了海水對大氣汞的直接吸收；其二，氣候變暖引發冰川融化與地表侵蝕，啟動了「大氣-冰川-陸地-海洋迴路」，將封存在陸地冰雪與土壤中的「歷史遺留汞」重新動員並輸送到海洋。

模型數據顯示，自工業化以來，由融冰驅動的陸地汞釋放通量激增了550%，海-氣交換通量亦增加了350%。鑑於南極半島的變暖速率高達全球平均水平的6倍，若全球變暖持續，冰架失穩蔓延至南極內陸，更多長期封存的汞將被釋放。

蘭州大學生態學院教授趙序茅解釋，南極的汞並非天然存在，而是人類工業活動（如燃煤及有色金屬冶煉）排放的產物。汞能在大氣中停留6至12個月並隨環流跨越重洋，沉降並長年冰封於南極，形成巨大的「汞儲庫」。

受全球變暖影響，南極冰川正加速融化。（新華社）

關於解封的汞是否會通過海鮮進入人體？趙序茅表示，污染主要集中於南極半島近岸海域，而市面上絕大多數商用海鮮並非在此捕撈，加上正規上市海產品均需通過嚴格的甲基汞安全檢測，因此長期大量食用該特定海域大型肉食深海魚才存在富集風險。

然而，汞是一種有毒重金屬，進入食物鏈後會在生物體內積聚，目前62%海鳥檢出水銀超標，1/4物種面臨中毒風險。雖然南極地區的人類活動相對較少，但汞可以通過食物鏈傳播到更遠的區域。氣候變暖除了加劇汞污染，也削弱海洋的碳封存能力，而其長期影響是毀滅性的。