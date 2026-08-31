孫宇晨偕景甜搭私人飛機出遊　瘋傳座駕前主人為許家印

近期，加密貨幣波場（TRON）創始人孫宇晨（Justin Sun）在網絡高調發表6000字長文《我的女友景甜》，爆料兩人相戀的私生活，提及曾帶景甜搭私人飛機出遊。而內地網民瘋傳該飛機的前主人正是日前被判處無期徒刑的恒大創辦人許家印。



孫宇晨的私人飛機。（微博圖片）

孫宇晨在文章中稱，二人搭乘A330去特內里費島，「機長過來告訴我，老闆，島上一開始不讓降，他們沒見過這麼大的私人飛機。」孫宇晨還稱，當他質疑為什麼飛機燃油費用高時，助理回答說：「A330是按兩百人設計的，我們只有三十個人，太輕了，起飛的配平不對。所以每次都要多加油，加到夠重為止。到了地方，多加的那些又不能留著，得放掉。」

孫宇晨帶景甜乘私人飛機出遊。（微博圖片）

孫宇晨帶景甜乘私人飛機出遊。（微博圖片）

該細節迅速在社交平台引發熱議，更有傳言指出孫宇晨的私人飛機前主人正是日前被判處無期徒刑的許家印。

網上消息指，公開航空數據庫顯示，去年12月21日、28日，註冊號為VQ-BIG的空中巴士 A330兩次停在西班牙特內里費南機場，與長文中行程相符合。VQ-BIG的舊註冊號是VP-BHD，國際富豪資產追蹤平台把這架飛機列在許家印名下。且該飛機2020年封存停飛，2023年解封，時間線和恒大爆雷、資產清盤高度重合，2025年底才轉手到新主人名下。

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2026年8月20日，恒大創辦人許家印在深圳市中級人民法院，被判處無期徒刑。（深圳市中級人民法院圖片 / 新華社）

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