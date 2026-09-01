孫宇晨批量實名投訴自媒體　稱文章使用｢割韭菜｣表述強化負面人設

波場TRON創始人孫宇晨近日對多家自媒體發起批量實名投訴，以「侵犯名譽、商譽、私隱、肖像」為由，要求平台處置使用了「割韭菜」等表述的文章。被投訴對象包括盧克文工作室旗下「雲海觀星社」、36氪、「蘿嚴肅」等。



此前8月27日，孫宇晨剛向女藝人景甜提起訴訟，要求返還3000萬元（人民幣，下同）「彩禮」，並發佈長文《我的女友景甜》披露兩人交往私密細節，引發熱議。



2025年美國總統特朗普（Donald Trump）5月23日在華盛頓的私人俱樂部舉辦晚宴，接見手持最多特朗普幣（$TRUMP）的頭220名投資者。孫宇晨作為主賓赴會。他事後自豪地表示，總統在晚宴上向他贈送一隻限量版的「特朗普黃金陀飛輪腕錶」（Trumpn Gold Tourbillon） 。（X@justinsuntron）

8月27日，孫宇晨剛向女藝人景甜提起訴訟，要求返還3000萬元「彩禮」，並發佈長文《我的女友景甜》披露兩人交往私密細節。（微博@景甜）

「割韭菜」一詞惹議

據洪觀新聞，孫宇晨近日對批評他的自媒體發起批量實名投訴。投訴材料中要求平台處置使用了「割韭菜」等定性化表述、強化負面人設的文章，並稱已委託律師固定證據。

波場TRON創始人孫宇晨。（網絡圖片）

「割韭菜」是近年流行的網絡用語，原指韭菜長到茂盛期便可收割，現多用來比喻機構或個人通過營銷手段反覆從消費者、投資者身上獲利。

2017年，孫宇晨推出波場（TRON）項目，趕在國內監管禁令前完成融資。隨後，他被市場質疑通過操控股價在高位大量套現，導致不少普通投資者高位進場後遭遇巨額虧損。網民便將「孫哥」諧音成「孫割」，暗指他善於「割韭菜」。

2017年，孫宇晨推出波場（TRON）項目。（網站截圖）

2019年6月，孫宇晨以456.7888萬美元天價拍下「股神」巴菲特（Warren Buffett）慈善午餐，本是做慈善卻三度放飛機，午餐最終於2020年1月私下完成。（網上圖片）

知名KOL盧克文：連你名都冇提，跟你無關係

盧克文工作室旗下賬號「雲海觀星社」此前發佈題為《他的這次炒作失敗了》的文章，批評孫宇晨利用感情糾紛博取流量。

盧克文8月31日在微博上稱自己的文章被孫宇晨實名投訴。他發文回應：「幹嘛？親自跑來投訴？文章連你名字都沒提，跟你沒關係，不要緊張。」

公開資料顯示，盧克文為財經與時政領域自媒體創作者，也是「盧克文工作室」的創辦人。截至2025年4月，盧克文全網粉絲數超三千萬。

盧克文工作室旗下賬號「雲海觀星社」此前發佈題為《他的這次炒作失敗了》的文章，批評孫宇晨利用感情糾紛博取流量。（微博截圖）

此前起訴景甜追討3000萬彩禮 長文披露私密細節

據此前報道，8月27日，孫宇晨通過代理律師張起淮對外確認，已向女藝人景甜及其父母提起民事訴訟，涉案標的3000餘萬元，要求返還「彩禮」，法院已立案受理。

同日，孫宇晨在社交平台發佈長文《我的女友景甜》，以第一人稱講述兩人從相識、交往到分手的過程，文末標註「本文純屬虛構」。

景甜其後發文回應：「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂……我依然相信愛情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉。」

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孫宇晨8月29日再發長文，稱「驚擾了景女士不是我的本意」，形容事件是「一樁普通的民事財產糾紛」。案件目前尚未進入實體審理階段，被告方已提出管轄權異議。

人民網針對事件發文評論稱，網民有「吃瓜」的權利，但平台有把關的義務，文章並稱「唯流量是圖就是作惡」。