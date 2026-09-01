孫宇晨加密貨幣交易所遭攻擊 黑客稱給個教訓：近期行為令人失望
撰文：盧詩文
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2026年8月31日下午，孫宇晨旗下加密貨幣交易所火幣HTX遭遇DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，平台一度無法訪問，登錄及提幣功能出現異常。一名自稱「Hacker」的用戶公開承認發動攻擊，稱孫宇晨「近期行為太令人失望」，要「給他一個教訓」。
8月31日下午，HTX平台遭遇DDoS攻擊，導致服務中斷。一個名為「@Hacker_Fuckvc」的賬號在社交平台公開宣稱對此次攻擊負責。
該賬號在帖文中稱，孫宇晨近期的行爲令其「非常失望」，發動攻擊是爲了「給他一個教訓」。該賬號還附上API日誌截圖以證明攻擊的真實性。
DDoS攻擊通常通過大量無效請求癱瘓服務器，造成臨時訪問中斷，一般不直接導致用戶資產被盜。平台已表示服務恢復正常，持有合約倉位的用戶需自行關注風險。
平台一度宕機 孫宇晨回應：已報案、資產安全
受到DDoS攻擊影響，HTX平台一度無法訪問，部分用戶登錄困難。孫宇晨隨後通過社交平台X發文回應，確認火幣HTX近日遭遇DDoS攻擊，但強調「用戶資產未受任何影響，服務已恢復正常」。
他同時表示，火幣已完成完整證據固定，並已向相關司法轄區的執法機關報案，將依法追究攻擊者的刑事責任。
孫宇晨深陷景甜「彩禮」風波與離港傳言
此次攻擊發生之際，孫宇晨正深陷多重輿論漩渦。8月27日，孫宇晨向女藝人景甜提起訴訟，要求返還3000萬元人民幣「彩禮」，並在社交平台發布長文詳細披露兩人交往私密細節。事件引發全網廣泛關注和批評。
與此同時，網絡流傳孫宇晨「已緊急離開香港」的傳聞，他隨後在社交平台發布手持波場鏈區塊哈希的照片自證仍在香港，並稱「不用信人，信鏈」，直接闢謠。
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