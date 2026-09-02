中國AI短劇半年湧現22萬部　98.7%無法回本新規加強監管

中國AI短劇產量急速擴張，但產量與播放量未必成正比，今年上半年在抖音上線的22.19萬部AI短劇中，有98.7%未能回本。內地《微短劇發展管理辦法》9月1日正式施行，官方及平台正加強內容、算法及帳號管理，推動行業由追求產量轉向提升品質。



內媒《澎湃新聞》報道，今年上半年共有22.19萬部AI短劇在抖音上線，累計播放量達5157.38億次，但平均每77部新劇中只有1部能夠回本，其餘98.7%在半年內仍低於盈虧線。

AI漫劇的中檔製作成本僅為每分鐘800至1200元人民幣，整體成本約為真人短劇的五分之一，不過內地廣告數據公司DataEye副總裁林啟文直言，很多從業者覺得AI降低了製作門檻，卻沒讓創作者更賺錢，反而讓他們虧得更快。

有短劇疑用Ai技術換上迪麗熱巴臉孔。（微博圖片）

面對AI短劇爆量，內地官方及平台開始介入管理，推動行業「提質減量」，自9月1日起正式施行的《微短劇發展管理辦法》，按投資額將AI微短劇分為三類監管：投資額80萬元以上或涉及特殊題材的微短劇，須由中國國家廣播電視總局審核發證，投資額介乎30萬至80萬元及涉及一般題材的作品，由省級廣電部門審核，投資額低於30萬元的作品，則由播出平台負責審核。

其中《辦法》第十七條列明，第三類微短劇由符合條件的播出單位履行內容管理職責，進行播前審核並標註節目編號，《澎湃新聞》報道指出，這項規定意味平台須對大量未能回本的AI短劇產能承擔審核責任。

另DataEye報告顯示，AI仿真人劇在今年3月開始爆發，新劇佔比接近65%，踏入第二季，佔比由57%擴大至70%，不過由於AI短劇主角的外貌愈來愈相似，觀眾亦逐漸感到疲乏。

在播放量方面，AI仿真人劇的佔比由1月的17%，一度在4月至5月升至80%，但6月已回落至68%，較高位減少約12個百分點，反映產量增長未能帶動相同比例的觀看需求。

部分平台已率先展開整治。紅果短劇啟動「高頻AI臉、同質化及素材違規治理專項」，對被判定為「高頻複用」的劇集採取「零流量」等調控措施。抖音短劇創作者中心則於8月3日推出預檢工具，供AI劇版權方及導演機構在作品上線前檢查肖像權及版權風險。

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再如《辦法》第三十三條亦要求平台在微短劇播出前按規定審核，並同步向主管部門報送資料；對傳播微短劇的重點帳號，平台須建立信用評價體系並實施重點管理。

而第三十七條則要求播出單位定期審核、評估及驗證算法機制、模型、數據和應用結果，優先推薦優質微短劇，不得使用誘導用戶沉迷或過度消費的算法模型。第三十八條要求平台建立分級管理制度及退出機制。

在市場份額層面，AI短劇爆發亦擠壓真人短劇市場，紅果短劇月榜的真人新劇數量由今年2月高峰的432部，跌至6月的110部，跌幅達65%。用戶結構同樣出現轉移，上半年AI劇漫劇用戶由去年的1.2億急增至6億，真人劇用戶則只有2.51億。

不過，內地政策方向正轉向扶持優質真人短劇，國家廣播電視總局5月14日公布《微短劇精品創作傳播計劃實施方案》，6家重點平台將投入至少60億元人民幣，支持優秀真人微短劇的創作及傳播。