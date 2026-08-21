內地AI短劇｢男女老少撞同張臉｣ 細看極詭異惹反感 平台出手打擊
撰文：深圳報業
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杏仁眼、花瓣唇、顴骨處永遠浮著一層柔焦濾鏡般的微光……如今，在短視頻平台連刷幾部AI短劇就會發現，不少劇集中男女主人公的臉像複製剪貼一般雷同，出現「一套臉譜演百部劇」的詭異現象。
對此，紅果短劇近日發布《關於規範AI劇角色創作的公告》，明確AI劇角色創作應避免雷同，杜絕「千篇一律」，並透露平台近期將啟動高頻AI臉、同質化及素材違規治理專項。
AI短劇角色「男女老少共用同一張臉」 細看極詭異（慎入）：
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「不管男女老少都共用同一張臉，現在刷到就感受到恐怖谷效應了」
「AI短劇的主人公只要說話，表情就變得一模一樣」
「接連刷了幾部劇女主長得都一樣，有種『似人非人』的違和感」
網絡上，網友們對「套臉」的AI短劇嗤之以鼻。
據長安街知事報道，不少短劇的中年女主人公形象，面容高度雷同，均有著一字眉、大雙眼皮和清晰的唇峰，大笑或哭泣的表情神態也一模一樣。
上述《關於規範AI劇角色創作的公告》中明確，為避免用戶審美疲勞、提升內容辨識度，AI短劇創作者須注意豐富人物形象，避免不同劇集、不同角色使用高度相似的面部形象。同時，同一部劇的各個角色應具備清晰的形象區分度。
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紅果短劇還表示，平台近期將啟動高頻AI臉、同質化及素材違規治理專項，創作者需要對創作內容進行自查，並對發現問題的劇集及時採取修改、替換等措施。
抖音短劇創作者中心近日還發布了《關於預檢工具上線的公告》，平台面向AI劇版權方與導演機構，新增預檢工具，已於8月3日正式上線，該工具可幫助內容創作方在成片上線前提前篩查作品潛在風險。其中就包括對素材進行肖像權版權預檢。
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