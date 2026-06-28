「短劇霸總」30歲許鵬受AI衝擊失業　返鄉下賣菜月入僅剩數千元

中國內地AI短劇2026年初爆發，第一季上線約12.8萬部、佔比超過95%，嚴重壓縮真人演員生存空間。以「霸總」形象走紅的男演員許鵬，今年3月後邀約驟減，完成最後一部作品就面臨無戲可拍的慘況，被迫返回山東青島老家，接手80多歲爺爺生意賣菜維生。



AI短劇衝擊 許鵬被迫返鄉賣菜

現年30歲的許鵬畢業於中央戲劇學院，與女星孫千為同班同學，參與過《且試天下》、《一念關山》、《暗河傳》等作品。2025年投身短劇市場，憑「霸總」角色人氣飆升，最高峰時每天拍攝15至16小時，連續一周僅睡2、3小時。

內地「短劇霸總」男演員許鵬受到AI短劇影響，返回家鄉賣菜。（圖／翻攝自微博）

「短劇霸總」男演員許鵬沒戲拍失業 返鄉擺攤賣菜糊口：

+ 11

今年3月拍完最後一部戲後，許鵬發現拍攝邀約急速減少，不得不離開浙江橫店，返家接手80多歲爺爺的農產品生意。先在夜市賣柳橙汁，後因設備遭竊，改騎電動三輪車到市場販售大蔥、洋蔥、豆芽等。對於親友的不解，許鵬坦言：「演員只是一份職業，沒戲拍就換工作養活自己，靠雙手踏實掙錢一點都不丟臉。」

堅持夢想 規劃表演訓練營

儘管每月收入僅剩數千元人民幣，許鵬仍未放棄表演。面對AI虛擬演員不需化妝、不用休息、效率高且成本僅真人的十分之一，他計劃開設免費表演訓練營，自編自導真人短劇，期待讓更多年輕人學習演藝技能。他樂觀地說：「工作沒有高低之分，只要還有機會，我依然想演戲。」

延伸閱讀：李若彤轉戰短劇被質疑「演藝層級下沉」霸氣反擊：是演員不是神仙

+ 6

延伸閱讀：

金曲慶功／A-Lin首主持「零負評」明年想再接！ 揭密「小Baby酒杯」真相

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】