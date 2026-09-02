中國軍售如何打破西方壟斷？金燦榮：須補政治及安全背書短板

中國殲-10CE戰鬥機的海外市場近期受到關注。中國人民大學國際關係學院教授、中美關係研究學者金燦榮認為，去年印巴空戰為中國裝備帶來實戰宣傳效應，但軍售不僅取決於性能及價格，能否為購買國提供一定的政治或安全背書，才是中國進一步打開國際軍備市場的關鍵。



金燦榮9月1日在《觀察者網》「風聞」頻道發表評論指出，孟加拉國媒體近日稱，當地政府正考慮購買中國殲-10CE戰鬥機及攻擊直升機，並朝正式談判方向推進。

與此同時，烏茲別克斯坦總統辦公室在慶祝獨立日發布的官方影片中，公開展示至少6架中國製殲-10CE戰鬥機。金燦榮表示，這一畫面證實烏茲別克斯坦已成為繼巴基斯坦之後，全球第二個裝備該型戰機的國家。此外，包括埃及及印尼等國亦被視為潛在買家，金燦榮認為相關消息可信度較高。

國際問題專家金燦榮。（資料圖片）

金燦榮將殲-10CE受到海外買家關注，歸因於去年5月7日凌晨爆發的印度與巴基斯坦空戰。他表示，巴基斯坦當時使用殲-10CE配合霹靂-15導彈，並由後方預警機指揮，取得良好效果。

金燦榮形容，印巴空戰對中國裝備來說無疑是一次絕佳的實戰廣告。因此，潛在買家肯定是有的，現實買家也已經出現，「這是一個大趨勢」。

不過，金燦榮指出，軍備貿易比一般商品交易複雜，除了軍事需求，也涉及政治考量。過去中國較少出口先進軍備，如今相關裝備不僅性能提升，也經歷實戰檢驗，海外市場有望隨之擴大，但僅憑優良裝備仍不足以全面打開市場。

今年1月。內地首曝「殲-10CE」實戰擊落多架戰機（中國軍工）

金燦榮表示，軍售亦建立在戰略互信之上，客戶某程度上期望採用一國裝備後，能獲得相應的安全保護。美國在這方面擁有明顯優勢，確實會向合作國家提供安全保障，但中國則基本上不採取這條路線，並保持中立，因而形成軍售市場上的一項短板。

金燦榮認為，如何提供某種形式的政治或安全背書，是中國打開軍售市場的關鍵，如果能在出售武器的同時，為友好國家提供一定的政治保護，那麼中國的武器市場前景將非常廣闊。

金燦榮續稱，如果不能解決這項問題，僅依靠裝備性能良好及價格不高，雖然仍可打開部分市場，但整體規模相信會比較有限，強調如果中國裝備未來在衝突中有更佳表現，同時中國在為友好國家提供安全保護方面有更多作為，中國軍品市場將擁有相當廣闊的前景。

另在潛在市場方面，金燦榮點名整個東南亞、南亞，特別是印度鄰國，以及中亞五國，他也點名白俄羅斯亦可能成為買家，原因是白俄羅斯原有裝備以俄製武器為主，但仍希望保持一定自主性，引入中國裝備可成為另一選擇。此外，部分非洲、中東及拉丁美洲國家，同樣可能購買中國軍備。

金燦榮指出，中國軍售具有不附加政治條件、提供「全生命周期保障」及靈活金融支持等優勢，正好符合不少國家追求戰略自主的需求。隨着更多國家因實戰表現而轉向採用中國裝備，這種以互利共贏為基礎的軍貿模式，有望打破西方長期形成的陣營壟斷。金燦榮最後表示，只要中國持續完善軍售配套體系，在維持中立立場的同時深化防務合作，中國軍品進入更廣闊的國際市場將是大勢所趨。