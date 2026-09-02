西藏泥石流｜專家：氣候變化惹禍　5億噸冰層突崩塌如液態混凝土

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生泥石流，截至29日晚上6時，西藏吉隆縣的遇難人數增至16人，仍有546人失蹤。據央視新聞報道，多位國際地質與氣候專家表示，氣候變化是發生冰岩崩的重要誘因，今次悲劇與全球氣候變化導致的冰川加速消融密切相關，是極端天氣與地質活動迭加引發的典型「連鎖災害」。



美國科羅拉多大學博爾德分校北極與高山研究所山地地理學家奧爾頓·拜爾斯表示，高達5億噸的冰層突然崩塌，高速墜落過程中與空氣劇烈摩擦，令冰川及積雪迅速融化，最終形成像液態混凝土一樣的洪水，隨着河谷急速滑下。



尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生泥石流。（央視新聞）

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生泥石流。（央視新聞）

9月1日上午9時55分許，西藏悼念吉隆泥石流災害遇難者。（微博＠新華社）

9月1日上午9時55分許，西藏悼念吉隆泥石流災害遇難者。（微博＠新華社）

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報道指，意大利佛羅倫斯大學地質學教授尼古拉分析衛星圖像後發現，今次冰岩崩發生前，地表並無明顯異常信號，事前數天冰川上方亦未見湖泊跡象。當前普遍認為，事件由一塊冰川發生斷裂，並引發大規模崩塌。

尼古拉指出，該股冰體從高達1200米甚至2100米的高空墜落，巨大的高度差蘊含極大勢能，當勢能轉化為動能傾瀉而下時，大量冰石混合物便演變成發展極為迅速的泥石流，期間捲走大量水源、樹木及雜物形成洪流，破壞力驚人。

他強調，全球氣候變化及高山地區異常的氣溫，是引發冰岩崩的重要誘因。另外地表下冰層的融也是其中的關鍵因素。即使冰川仍然存在，但其下方的冰已出現裂縫並開始融化。

美國科羅拉多大學博爾德分校北極與高山研究所山地地理學家奧爾頓·拜爾斯表示，5億噸冰層突然崩塌，極可能源於永久凍土發生變化。由於永久凍土融化，其支撐力及對重力的抵抗能力大幅減弱，致使冰體垂直墜落，而冰體在高速墜落過程中與空氣劇烈摩擦，令冰川及積雪迅速融化，最終形成像液態混凝土一樣的洪水，隨着河谷急速滑下。

美國科羅拉多大學博爾德分校北極與高山研究所山地地理學家奧爾頓·拜爾斯。（央視新聞）

此外，美國氣象學家邁克·拜泰什補充，尼泊爾正經歷有記錄以來最炎熱的夏天，大量新雪融化後露出暗淡、發灰且佈滿岩石的冰川，以致於吸收更多熱量並加速融化；加上坡面不穩等因素，令冰川結構極度脆弱。

美國氣象學家邁克·拜泰什。（央視新聞）

專家警告，在氣候變暖加劇下，全球山地冰川總體呈消融退縮趨勢，積雪範圍縮小、凍土退化顯著。有研究報告預警，如果不能有效應對氣候變化，到本世紀四五十年代，全球冰川將從目前的每年平均減少1000處，大幅度加快至每年減少2000至4000處。