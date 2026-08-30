西藏泥石流｜吉隆邊檢副站長：寧願幾天不睡 換失聯戰友民眾平安
撰文：盛昀
出版：更新：
尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，央視30日報道，截至29日晚上6時，西藏吉隆縣的遇難人數增至16人，仍有546人失蹤。
據《西藏日報》報道，吉隆出入境邊防檢查站副站長桂新偉稱，很多戰友和民眾都處在失聯狀態，「有時候我們就想，一天兩天三天四天五天我不睡覺，能夠把他們平安地帶回來，我們都可以接受。」
據《西藏日報》報道，正在一線救援的吉隆出入境邊防檢查站副站長桂新偉哽咽喊話稱，西藏移民警察組織了18名黨員突擊隊，主要任務就是開通一條通往口岸的最快救援通道，「晚上我們根本沒睡，都在想着這些歷歷在目的事情。因為我們的戰友、我們的群眾在最一線，這些戰友、群眾跟我們朝夕相處在一起，我們天天在一起的，現在他們處於失聯狀態，我確實很着急。」
「有時候我們就想，一天兩天三天四天五天我不睡覺，能夠把他們平安地帶回來，我們都可以接受，我們都願意付出。」桂新偉說。
相關閱讀：西藏泥石流｜邊檢站多人員失聯 官方發文：不求英雄讚歌願有奇蹟
西藏泥石流｜網民登觀景台航拍 意外直擊泥石流爆發瞬間｜有片西藏泥石流｜新堰塞湖形成 自然資源部初判8處地質災害高風險點西藏泥石流｜邊檢站多人員失聯 官方發文：不求英雄讚歌願有奇蹟西藏泥石流｜救援隊一路喊｢有沒有人｣ 吉隆口岸夷為平地剩一棵樹西藏泥石流｜中國公佈災害原因：尼泊爾一條冰川斷裂發生冰岩崩
西藏泥石流｜網民登觀景台航拍 意外直擊泥石流爆發瞬間｜有片西藏泥石流｜新堰塞湖形成 自然資源部初判8處地質災害高風險點西藏泥石流｜救援隊一路喊｢有沒有人｣ 吉隆口岸夷為平地剩一棵樹西藏泥石流｜邊檢站多人員失聯 官方發文：不求英雄讚歌願有奇蹟西藏泥石流｜中國公佈災害原因：尼泊爾一條冰川斷裂發生冰岩崩