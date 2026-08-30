西藏泥石流｜吉隆邊檢副站長：寧願幾天不睡　換失聯戰友民眾平安

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，央視30日報道，截至29日晚上6時，西藏吉隆縣的遇難人數增至16人，仍有546人失蹤。



據《西藏日報》報道，吉隆出入境邊防檢查站副站長桂新偉稱，很多戰友和民眾都處在失聯狀態，「有時候我們就想，一天兩天三天四天五天我不睡覺，能夠把他們平安地帶回來，我們都可以接受。」



吉隆出入境邊防檢查站副站長桂新偉。（截圖）

據《西藏日報》報道，正在一線救援的吉隆出入境邊防檢查站副站長桂新偉哽咽喊話稱，西藏移民警察組織了18名黨員突擊隊，主要任務就是開通一條通往口岸的最快救援通道，「晚上我們根本沒睡，都在想着這些歷歷在目的事情。因為我們的戰友、我們的群眾在最一線，這些戰友、群眾跟我們朝夕相處在一起，我們天天在一起的，現在他們處於失聯狀態，我確實很着急。」

吉隆出入境邊防檢查站副站長桂新偉。（截圖）

「有時候我們就想，一天兩天三天四天五天我不睡覺，能夠把他們平安地帶回來，我們都可以接受，我們都願意付出。」桂新偉說。

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