西藏泥石流｜網民登觀景台航拍　意外直擊泥石流爆發瞬間｜有片

西藏吉隆口岸8月26日發生嚴重跨國泥石流災害，源頭是尼泊爾境內一處高位冰川崩塌。該災難目前已造成16人遇難、546人失聯，其中包括261名外籍人士。



事發時，一名正在附近操作無人機拍攝雪山風光的內地遊客，意外將這場災難爆發的全過程完整記錄下來。



事發時，一名正在附近操作無人機拍攝雪山風光的內地遊客，意外將這場災難爆發的全過程完整記錄下來。（小紅書用戶＠黑沐）

事發時，一名正在附近操作無人機拍攝雪山風光的內地遊客，意外將這場災難爆發的全過程完整記錄下來。（小紅書用戶＠黑沐）

無人機記錄災難一刻 當事人：實在想不到是冰崩泥石流

據《西藏日報》網民「黑沐」是一名資深戶外玩家，已走遍西藏及新疆全境。事發當日上午，他正身處日喀則市吉隆縣吉隆鎮海拔約4500米的「亞洲一號觀景台」，操作無人機360度環繞拍攝喜馬拉雅山脈與連綿雪山的壯麗景色。

畫面中，遠處尼泊爾一側的冰川突然崩裂，巨大的冰體裹挾着山石沿陡坡傾瀉而下。「黑沐」回憶稱，約上午10:30分聽到巨響，10:53分拍下冰崩泥石流的影片。而吉隆口岸CCTV畫面顯示，約10:59分泥石流抵達口岸大樓並將其夷為平地。

該博主意外將這場災難爆發的全過程完整記錄下來。（小紅書用戶＠黑沐）

事發時，一名正在附近操作無人機拍攝雪山風光的內地遊客，意外將這場災難爆發的全過程完整記錄下來。（小紅書用戶＠黑沐）

2026年8月26日，在中國西藏吉隆地區尼泊爾-中國邊境的一個山谷中，監視器畫面顯示，泥石流和洪水沖毀了建築物，人們四散奔逃（Reuters）（Reuters）

事發後，該博主在社交平台發文稱：「實在想不到背後幾聲巨響可能會是冰崩泥石流，也沒想到會有這麼大的影響，只顧着去航拍了，如果十點半聽到聲音我們立馬報警，可惜沒有如果，只怪我們還是經驗不足!」

此外，網民「黑沐」亦指出，相關影片在抖音及小紅書遭到全面下架。

泥石流7分鐘夷平20公里外口岸大樓

據此前報道，中國自然資源航空物探遙感中心地質災害調查監測中心專家指出，冰川崩塌發生在海拔約5200至5500米位置。崩塌體高速下墜後，沿途不斷裹挾冰磧物，迅速演變為破壞力驚人的碎屑流。

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經測算，泥石流時速高達150公里，從冰川崩塌到衝擊20公里外的吉隆口岸，整個過程僅耗時約六至七分鐘。

專家分析認為，此次災害是氣候變暖長期作用下冰川失穩所致，具有暴發突然、洪峰流量大、運動速度快、破壞性強等特點。泥石流過後，口岸周邊約0.7平方公里範圍內27處建築及附屬設施被夷為平地。