成都大學教授15萬字專著涉抄襲 多處高度重合 校方調查
撰文：盛昀
出版：更新：
綜合內媒報道，成都大學中國—東盟藝術學院音樂與舞蹈學院黨委書記、教授被指一本15萬字的著作涉嫌抄襲。成都大學發佈通報稱，學校已成立調查組，將根據調查結果嚴肅處理。
據《中國新聞周刊》報道，《高校音樂教學探究》出版於2022年，約15萬字，作者是成都大學中國—東盟藝術學院音樂與舞蹈學院黨委書記、教授曾勤。內媒對比發現，書中多處內容與此前他人出版的著作及公開發表的論文高度重合，部分內容未標註出處。
例如，《高校音樂教學探究》第1-9頁的內容，與衡陽師範學院崔少博2017年出版的《高校音樂教育研究》一書中相關章節幾乎完全相同。
除此之外，曾勤同年發表的兩篇英文論文，也存在引文與參考文獻不對應等問題。
曾勤畢業於四川音樂學院，是教育學專業博士，現任於成都大學中國—東盟藝術學院音樂與舞蹈學院黨委書記、教授。
成都大學9月1日發佈情況通報稱，學校堅持對學術不端行為「零容忍」，已成立調查組，開展調查工作，並將根據調查結果嚴肅處理。
國家中醫藥管理局點名｢香港大藥房｣涉虛假宣傳 35家店舖被下架訪路蘭走紅西方 內地學術網紅仲樹被爆抄襲 部隊錯譯法庭露餡深圳女名下驚現2110呎大宅+133萬債務+不相識的丈夫 官方認搞錯內地新聞總編輯冒稱中大客座教授走穴近三年 校方澄清：從未聘用輕信8萬包成功選性別 貴陽女多次取卵移植失敗被迫加碼方知上當