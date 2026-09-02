成都大學教授15萬字專著涉抄襲　多處高度重合　校方調查

綜合內媒報道，成都大學中國—東盟藝術學院音樂與舞蹈學院黨委書記、教授被指一本15萬字的著作涉嫌抄襲。成都大學發佈通報稱，學校已成立調查組，將根據調查結果嚴肅處理。



中國—東盟藝術學院音樂與舞蹈學院。（學院官網）

據《中國新聞周刊》報道，《高校音樂教學探究》出版於2022年，約15萬字，作者是成都大學中國—東盟藝術學院音樂與舞蹈學院黨委書記、教授曾勤。內媒對比發現，書中多處內容與此前他人出版的著作及公開發表的論文高度重合，部分內容未標註出處。

例如，《高校音樂教學探究》第1-9頁的內容，與衡陽師範學院崔少博2017年出版的《高校音樂教育研究》一書中相關章節幾乎完全相同。

除此之外，曾勤同年發表的兩篇英文論文，也存在引文與參考文獻不對應等問題。

曾勤畢業於四川音樂學院，是教育學專業博士。（中國新聞周刊）

曾勤畢業於四川音樂學院，是教育學專業博士，現任於成都大學中國—東盟藝術學院音樂與舞蹈學院黨委書記、教授。

成都大學9月1日發佈情況通報稱，學校堅持對學術不端行為「零容忍」，已成立調查組，開展調查工作，並將根據調查結果嚴肅處理。