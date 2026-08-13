輕信8萬包成功選性別　貴陽女多次取卵移植失敗被迫加碼方知上當

8萬元（人民幣，下同）做試管嬰兒包成功更可選性別？36歲的貴陽市民小陳為圓求子夢，在朋友的推薦下與當地某醫療服務公司簽約做試管嬰兒，半年間在簡陋的「簡易房」歷經4、5次取卵和移植手術，卻換來滿身針孔與失敗，更被多次誘騙加價，直至她到醫院抽血檢查才揭穿數據謊言。目前衛健、警方等多部門已聯合介入查處，嚴打非法行醫黑幕。



《百姓關注》報道，小陳一直渴望成為一名母親，去年4月，她在朋友推薦下與貴州瑞揚文盛醫療服務有限公司，簽訂一份總價約8萬元的「生育互助」服務計劃書，對方承諾「包成功」，而且可選男女，精子免費贈送，更包括了檢查、促排、移植、藥物乃至生產全部項目。

工作人員為小陳打針。（影片截圖）

隨後，該公司安排她先後到重慶、南昌、成都等地做取卵及胚胎移植，但試管過程充滿神秘感，每次出發小陳都會被收走手機、換乘車輛，用儀器掃描後再駛入隱蔽場所，在簡易搭建的手術室完成取卵移植，「目的地是一幢簡易房，推開門就是手術室，只有一張床和一台儀器，什麼都沒有」。

半年間，小陳經歷多次取卵和移植，術後被要求每天服用不明藥物，按期到公司指定地點注射黃體酮。手術做了4、5次，但換來的只有滿身針孔，痛苦不堪，惟每次驗孕結果均被告知胚胎未著床，若要再次取卵需補交2萬元。不甘心前期投入付諸東流，小陳被迫追加費用。

當小陳向工作人員詢問失敗原因時，對方僅含糊回應。隨後，她自行到醫院抽血，結果顯示激素水平接近月經期，與醫療公司的「數據正常」說法嚴重矛盾。此時，對方又要求小陳再交錢，她才幡然醒悟，自己陷入層層加價的連環騙局。

據介紹，與小陳簽約的貴州瑞揚文盛醫療服務有限公司早已註銷，蓋章的是貴州能生網絡科技有限公司，收款方則是重慶能生健康科技有限公司。律師表示，三間公司的核心人員高度重合，通過不斷註銷，新設公司來規避法律責任。

小陳發現問題後，向醫療公司要求退款被拒，遂向貴陽市雲岩區衛健局和當地警方舉報。

執法人員查獲大量藥物和針筒。（影片截圖）

面對執法人員的詢問，工作人員坦言「不知打的是什麼針」。（影片截圖）

8月10日，她以「繼續促排」為由約出兩名工作人員，執法人員在現場查獲大量藥物和針筒。面對執法人員的詢問「給她打的是什麼針？」，工作人員竟回應「不知道」。目前，雲岩區衛健局、市場監管局及警方已聯合介入調查。

根據國家規定，人類輔助生殖技術必須在經批准的醫療機構中實施，任何非正規場所開展相關操作均屬非法行醫。