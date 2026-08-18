內地新聞總編輯冒稱中大客座教授走穴近三年　校方澄清：從未聘用

內地一名新聞網站總編輯、自稱「知名青年文化學者」的男子張龍，涉冒稱香港中文大學客座教授，四處參加文化活動近三年。香港中文大學8月13日發表嚴正聲明，指從未與涉事者有任何僱傭關係，亦無其受聘紀錄，保留追究法律責任的權利。



內地一名新聞網站總編輯、自稱「知名青年文化學者」的男子張龍，涉冒稱香港中文大學客座教授，四處參加文化活動近三年。（網絡圖片）

自稱客座教授 活躍文化圈近三年

被指冒稱中大客座教授的張龍，是內地西部新聞網總編輯、陝西龍創文化傳媒有限公司執行董事。他對外自稱「知名青年文化學者」、書法家、填詞人、詩人，並以「香港中文大學客座教授」、「陝西文旅推廣大使」、「中國品牌推廣第一人」等多個頭銜出席各類文化活動或受聘。

據公開報道，張龍自2023年底起對外聲稱獲中大聘用為客座教授，並展示中大的「聘書」，自此經常以此身份參加公開活動。內地搜索引擎百度百科亦將其列為「香港中文大學客座教授」。

張龍自2023年底起對外聲稱獲中大聘用為客座教授」。（微博）

搜索引擎百度百科亦將其列為「香港中文大學客座教授」。（百度百科截圖）

據悉，張龍曾受聘為中國管理科學研究院學術委員會特約研究員。該院並非高校，而是由中國旅遊文化資源開發促進會舉辦的事業單位，已於2024年6月被國家事業單位登記管理局撤銷登記。

官方通報指該院存在濫設下屬機構、以牟利為目的大量銷售職業技能培訓證書、大肆招攬各類「特聘專家」及「客座教授」等問題。

張龍。（微博＠張龍）

聘書漏洞百出 「中大藝術學院」根本不存在

搜狐新聞引述學術媒體「知社」的分析指出，張龍展示的所謂中大「聘書」存在多處明顯破綻。聘書整體制式與中大學位證書高度雷同，但客座教授聘任屬學院人事安排，聘書卻採用了監督、校長和教務長共同聯署的學位證書式樣。

更嚴重的是，聘書寫明聘任單位為「香港中文大學藝術學院」，英文寫作「College of Arts」。但中大官方公布的學院及教學單位名單中，從未存在名為「香港中文大學藝術學院」或「College of Arts」的機構。

張龍展示的所謂中大「聘書」存在多處明顯破綻。（微博）

中大只有文學院（Faculty of Arts）下設藝術系（Department of Fine Arts）。此外，證書簡繁體混雜，如證書主體用繁體字，但是「校長」、「校務長」中的「務」、「長」等字又使用簡體字。此外，證書中的英文內容語法不通、錯訛百出，疑為機器翻譯所致。

中大發嚴正聲明：從未聘用 保留追究權利

香港中文大學8月13日於官網發表嚴正聲明，指近日接獲傳媒查詢有關張龍自稱「香港中文大學客座教授」一事。經查證，校方並沒有「張龍」作為本校職員的受聘紀錄，與張龍不存在任何僱傭、教學或授權關係。

聲明強調，任何以「香港中文大學客座教授」或類似名義作出的宣傳、推廣、合作或其他活動，均與本校無關。對於任何冒用香港中文大學名義作出虛假陳述或損害本校聲譽的行為，中大保留追究法律責任的權利。

香港中文大學8月13日於官網發表嚴正聲明，經查證，校方並沒有「張龍」作為本校職員的受聘紀錄，與張龍不存在任何僱傭、教學或授權關係。（官網截圖）