深圳女名下驚現2110呎大宅+133萬債務+不相識的丈夫　官方認搞錯

家住深圳市龍崗區，過去十年間卻在東莞市大嶺山鎮憑空「多」出了一套196㎡（約2110呎）的房產、一筆133萬元（人民幣，下同）的貸款和一個並不相識的丈夫——這是黃女士近日在東莞不動產登記中心官網上查詢到的離奇個人訊息。



「我擔心自己的個人訊息泄露，被他人拿去非法貸款了。」8月17日，黃女士在內媒羊城晚報記者的陪同下，前往東莞市大嶺山鎮不動產登記中心。工作人員解釋，業主的妻子與黃女士同名，十幾年前不動產登記部門更換數據系統時，可能把身份證號碼導錯了。已通知業主和銀行前來處理此事。

賣房牽出「天降」房產

黃女士在東莞市虎門鎮有一套房產，8月1日，她辦理售房手續時登錄了東莞不動產登記中心官網，不查不知道，一查嚇一跳，「我的個人不動產訊息查詢結果顯示，我在大嶺山鎮楊屋村的一個樓盤裏有一套建築面積196.37㎡的房產，權利人、抵押人都是我和章某，身份證號碼也是我的，債權數額133萬元。我向大嶺山鎮不動產登記中心諮詢，被告知章某和我是夫妻關係。」記者從黃女士提供的不動產訊息查詢結果表中看到，不動產登記日期為2016年6月3日；抵押期限是2016年3月1日至2046年3月1日。

大嶺山鎮不動產登記中心門牌。（羊城晚報）

憑空多出一套房、一筆貸款、一個配偶，黃女士感到很害怕，既擔心自己的身份被冒用拿去非法貸款，也擔心房子來路不明，會影響自己的生活。8月3日，黃女士致電東莞市不動產登記中心、東莞12345尋求解決辦法；8月5日，黃女士又先後電話聯繫了大嶺山鎮不動產登記中心和貸款的銀行，銀行查詢後回覆黃女士，其名下並沒有貸款，抵押的房產也跟她沒有關係。

黃女士告訴記者：「銀行出於客戶訊息保密原因，沒有提供章某的聯繫方式。銀行說章某不在東莞居住，會聯繫對方跟進處理，讓我耐心等待。」

工作人員稱僅此一例已反饋調查

過去的十幾天，黃女士多次登錄東莞不動產登記中心官網，但個人訊息並未更改。8月17日，她從深圳來到東莞市大嶺山鎮不動產登記中心，想搞清楚自己為什麼會「被買房、被負債、被結婚」。

大嶺山鎮不動產登記中心的一名工作人員坦承是系統出錯。（羊城晚報）

在得知黃女士的來意後，大嶺山鎮不動產登記中心的一名工作人員坦承是系統出錯了。據其解釋，不動產登記部門在十幾年前曾更換過一套系統，章某的妻子與黃女士同名，可能那會把身份證號碼數據導錯了，但章某不動產紙質材料的登記訊息並沒有錯。8月22日，章某和銀行會過來處理此事。

這宗「數據串戶」的烏龍事件為何會持續十年呢？是否還存在下一個「黃女士」？該工作人員告訴羊城晚報記者，到目前為止，只有黃女士這一起。已將此事反饋給了東莞市不動產登記中心進行調查，看到底是哪個環節出了問題。

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