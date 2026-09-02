颱風沙德爾｢復活｣威脅廣東　粵東局部大暴雨　深圳本周陣雨密集

今年第18號颱風「沙德爾」早前減弱停編後，昨日（1日）凌晨在南海西北部海域「復活」，再度加強為颱風（熱帶風暴級）。內地氣象台預計，「沙德爾」將繼續威脅廣東，其中粵東地區將迎來暴雨，深圳本周降雨仍頻密。



昨日（1日）凌晨，今年第18號颱風「沙德爾」在南海西北部海域「復活」。（中央氣象台）

今日早晨6時，中央氣象台繼續發佈颱風藍色預警。據中央氣象台消息，今年第18號颱風「沙德爾」的中心2日早晨5時位於廣東汕尾市東南方向約190公里的南海東北部海面，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為995百帕，七級風圈半徑100-300公里。

預計，「沙德爾」將以每小時10公里左右的速度向東偏北方向移動，強度變化不大，3日逐漸轉向西偏南方向移動。

受「沙德爾」及其外圍環流影響，廣東東部將出現大雨。（中央氣象台）

受「沙德爾」及其外圍環流影響，湖南東南部、江西中南部、浙江東部和南部、福建東部和南部、廣東東部、台灣島南部等地部分地區有大到暴雨，其中，江西南部、浙江南部、福建東北部和東南部、廣東東部、台灣島南部等地部分地區有大暴雨（100-230毫米）

2日至3日，粵東市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，廣東海面風力6到7級，陣風8到9級。2日至3日，深圳陣雨頻密，局地將出現暴雨，預計4-5日仍有陣雨。

深圳本周陣雨密集。（深圳天氣）

針對「沙德爾」停止編號後再度加強的現象，中央氣象台首席預報員柳龍生和許映龍分析指， 「沙德爾」殘餘渦旋由陸地移入海面後，失去了陸地地形的摩擦阻力，為氣旋重新運轉創造條件。另外，南海北部海面溫度普遍超過28℃，熱力條件為對流發展注入能量，以及強盛的南海夏季風不斷向系統輸送充沛水汽與能量，促使殘渦重新組織。

據了解，颱風停編之後殘渦還能「復活」並重新編號雖然不常見，但有先例。2025年第8號颱風「竹節草」、2014年第7號颱風「海貝思」等都經歷了減弱停編後再度發展續編。

氣象台預計，「科羅旺」對廣東無直接影響。（中央氣象台）

24號颱風「科羅旺」生成 對廣東無直接影響

2日早上5時，今年第24號颱風「科羅旺」（熱帶風暴級）的中心位於琉球群島那霸市東南方向約590公里的西北太平洋洋面，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為995百帕，七級風圈半徑200-380公里。

預計，「科羅旺」將以每小時10公里左右的速度向北偏西方向移動，強度變化不大。氣象台預計，「科羅旺」對廣東無直接影響。