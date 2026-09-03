晚明神奇酒杯有何玄機？倒酒即顯靈驚見瓷蟹「逃命」

現在的水杯花樣不少，比如遇熱變色、浮出圖案，令飲水多了幾分儀式感。但你見過會自動「游水」的螃蟹嗎？



400多年前的晚明宴席上，有一種叫「浮蟹杯」的神器。酒水一倒，杯底竟然慢慢浮起一隻瓷蟹，甚至還會轉圈「逃命」。這不是魔術，而是工匠巧用了一個物理知識。



這件浮蟹杯，出土於河南開封州橋遺址。乍看是個普通酒杯，內裏卻暗藏玄機：杯內倒扣着一個「小鍾」（類似內芯），上面趴着一隻豆粒大小的瓷蟹。

浮蟹杯敞口外翻，底有三足。俯視若八方杯形制，杯胎圓潤。唇邊舒展如盤荷漫捲，口沿內飾以青花，圖紋似縈波之菱葉，參差蕭疏。杯內倒覆小鍾，上臥一蟹如豆，栩栩如生。

浮蟹杯是景德鎮窯瓷，器作八方，內飾青花水藻紋，小蟹栩栩如生，野趣盎然。（網上圖片）

這隻螃蟹，是怎樣「活」過來的？

秘密在於它是空心的，蟹身下還連着一根中空的細管，相當於一個「小浮標」。倒酒時，酒液通過底部的孔道灌入小鍾，把空氣擠出去，原本趴着的瓷蟹，因為浮力變大，就隨酒水升高而浮起。

更有趣的是，受水流旋渦影響，這隻瓷蟹一邊轉一邊冒泡，像極了酒桌上慌不擇路的「醉鬼」，令人發笑。

浮蟹杯原理示意圖展示：杯中空心瓷蟹身下還連着一根中空細管，倒酒時，酒液通過底部的孔道灌入小鍾，把空氣擠出去，原本趴着的瓷蟹，因浮力變大，隨酒水升高而浮起。

浮蟹杯的原理示意圖。（花糕員外）

像浮蟹杯這種「會動的酒杯」，在古代並非孤例。它的老祖宗，可以追溯到唐代的「舞仙盞」。

據記載，唐代李適之有舞仙盞，「酒滿則仙人出舞，瑞香毬子落盞外」。到了宋朝，詩人方一夔也寫過類似的定州白瓷盞：杯中「石女兒」隨波起舞，「赤手屢拍浮」。

雖然唐代舞仙盞目前無藏品存世，但學者揚之水曾撰文介紹過一隻白瓷「驚喜碗」，證實了舞仙盞並非想像虛構。

柏林悅古堂藏白瓷「驚喜碗」杯中，內有人偶，當注入酒水後會隨波起舞。

這隻「驚喜碗」是柏林悅古堂的收藏，屬於定窯瓷，碗中人形可對應方一夔詩中的「石女兒」。（網上圖片）

從唐代舞仙到晚明浮蟹，古人在推杯換盞間，悄悄把流體力學藏進了瓷器裏。這不僅是宴飲的浪漫，更是「中國製造」早期的智慧閃光。

原來，我們追求的「驚喜感」，早被古人玩得爐火純青。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閲讀：文物有料｜青釉提梁倒灌壺「變魔術」 穿孔卻滴水不漏？