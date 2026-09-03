「香港大藥房」涉虛假宣傳被下架　換殼「虎育堂」捲土重來售萬單

國家中醫藥管理局8月31日發佈通報，指多家以「香港大藥房」名義開設的網店，在電商平台直播中涉嫌虛假宣傳，推銷「透骨膏」、「無濕丸」等產品，最終有35家無有效商標註冊證及香港品牌授權的店舖被全面下架。然而，近日涉事商家已悄然將「香港大藥房」更名為「香港虎育堂」，並重新上架相關產品，其中一款「透骨膏」銷量衝破萬單。



國家中醫藥管理局點名｢香港大藥房｣涉虛假宣傳 35家店舖被下架

「香港大藥房有限公司」在抖音有直播帶貨、上載宣傳片，其至拍片「打假」，指控其他人士抄襲仿冒該公司。（香港大藥房有限公司抖音帳戶截圖）

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據《藍鯨新聞》報道，此前因虛假宣傳被通報的「香港大藥房有限公司官方旗艦店」，現改名為「虎育堂個人護理旗艦店」。對比今年3月的客服溝通記錄，兩者實為同一家店舖。

天眼查顯示，「虎育堂個人護理旗艦店」背後公司為宜春市港選北上電子商務有限公司，該公司正是此前「香港大藥房有限公司官方旗艦店」的運營主體。該公司於2025年5月7日成立，註冊資本為100萬元人民幣，法定代表人為羅梅香。該公司旗下更掌控宜春格妙貿易、宜春雙上貿易等9家全資子公司。

此前因虛假宣傳被通報的「香港大藥房有限公司官方旗艦店」，現已改名為「虎育堂個人護理旗艦店」。（藍鯨新聞）

天眼查顯示，「虎育堂個人護理旗艦店」背後公司正是此前「香港大藥房有限公司官方旗艦店」的運營主體。（天眼查）

除了旗艦店外，該公司更採取「矩陣式」佈局，在平台上開設虎育堂個人護理、虎育堂滋補養生旗艦店、虎育堂保健食品旗艦店及虎育堂健康護理旗艦店等多家系列店舖。

例如虎育堂保健食品企業店由宜春逛飛貿易有限公司營運，其持股99%的實控人兼法定代表人正是羅梅香。而羅梅香同時兼任包含港選北上在內共8家關聯公司的法定代表人。

涉事商家將「香港大藥房」更名為「香港虎育堂」，並重新上架相關產品。（互聯網圖片）

其中一款「透骨膏」銷量衝破萬單。（互聯網圖片）

另外，「虎育堂」旗下售賣的透骨膏、無濕丸等，包裝設計或名稱均與此前被通報的「香港大藥房」產品高度相似。雖然「虎育堂個人護理旗艦店」內的相關產品被下架，但在「虎育堂」系列的其他店舖中，同類產品依然熱銷，其中一款透骨膏已售出上萬單。

此前，香港大藥房所售的「透骨膏」等產品宣傳有緩解疼痛等功效，涉嫌違反《中華人民共和國廣告法》第十七條有關規定。現時「虎育堂」出售的「透骨膏」等產品的宣傳口號明顯收斂，僅提及「易吸收、不黏膩」等字眼，不再註明可以緩解疼痛。但在直播間，主播面對顧客諮詢仍聲稱有止痛功效，評論區內不少觀眾留言：「央視都曝光了，你們換個名字又在賣。」

有觀眾在直播間留言：「央視都曝光了，你們換個名字又在賣。」（互聯網圖片）

「香港虎育堂有限公司」的曾用名中包括「香港養和大藥房有限公司（Hong Kong Yanghe Pharmacy Limited）」。（天眼查）

另外，新版透骨膏包裝顯示，品牌已變更為「香港虎育堂」，總經銷商為「香港虎育堂有限公司」，生產商則為江西錦坤和藥業有限公司。然而，「香港虎育堂有限公司」的曾用名中包括「香港養和大藥房有限公司（Hong Kong Yanghe Pharmacy Limited）」，與原「香港大藥房」的關聯並未真正切斷。

《香港01》也曾於去年3月揭發，大量打着「香港大藥房」品牌或字號的內地生產保健品，疑虛假宣傳、印上虛假香港地址、盜用屈臣氏歷史，假扮為百年香港品牌，在內地和香港市面及網上平台出售，香港更有近200間公司以「香港大藥房」為名註冊成立。對此，香港衞生署曾明確回應，所謂的「香港大藥房有限公司」並非香港持牌藥商，不具備任何藥品生產和銷售資質。