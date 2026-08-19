中國網紅忘服藥大馬機場失控喊3國「投降」　揚言同歸於盡｜有片

8月18日，有網民發布影片，一名中國籍抖音女網紅在馬來西亞吉隆坡國際機場第一航廈突發情緒失控，赤腳在機場大廳高聲喊叫，要新加坡、日本及馬來西亞「投降」，甚至揚言「如果我死在馬來西亞，大家一起死」，引來現場眾多旅客圍觀議論。馬來西亞警方證實此事，據初步調查顯示，該女子患有疾病需定時服藥，事發當日疑忘記服藥，出現上述失控行為，目前在醫院治療。



影片顯示，女子赤腳站在機場大廳中央，叉腰舉手高聲喊「新加坡投不投降？日本投不投降？」「如果我死在馬來西亞，大家一起死」。隨後，她指著現場圍觀者質問「你們都沒有手機，對嗎？都不會直播，是嗎？都不是中國人，是嗎？」，相關影片被轉載到網上引起關注。據目擊網民透露，機場工作人員花了約15分鐘才將該女子帶離現場。

影片顯示，女子赤腳站在機場大廳中央，叉腰舉手高聲喊。（影片截圖）

影片顯示，女子赤腳站在機場大廳中央，叉腰舉手高聲喊。（影片截圖）

影片顯示，女子赤腳站在機場大廳中央，叉腰舉手高聲喊。（影片截圖）

後有網民指出，該女子是抖音網紅「是你的格格」，該賬號主頁顯示IP位址為馬來西亞，幾小時前仍有更新。

有網民指出，該女子是抖音網紅「是你的格格」。（抖音）

據馬來西亞媒體《星洲日報》報道，警方證實，在吉隆坡國際機場鬧事的中國籍女子，疑似因精神狀況異常及忘記服藥導致行為失控，機場安保人員到場維持秩序後將她交由警方處理並送院治療。吉隆坡國際機場警方指出，據初步調查，該女子患有疾病且需定時服藥，8月6日與朋友赴馬來西亞旅遊，原定8月18日回國，當天疑忘記服藥，出現失控行為。

據初步調查，該女子患有疾病且需定時服藥，8月6日與朋友赴馬來西亞旅遊，原定8月18日回國，當天疑忘記服藥，出現失控行為。（抖音）

女子目前在醫院接受治療。（抖音）

警方調查證實，女子並非吸毒者，目前已被送往醫院，並安排在精神科病房接受進一步治療，目前情況穩定。警方已通知中國駐馬來西亞大使館有關事件，並呼籲民眾切勿在機場及公共場所等作出引起恐慌的行為。