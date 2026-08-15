母親煮開封2年麵條　深圳男食後屙嘔服過期藥　驗出黃麴毒素險死

近日，深圳一男子吃下母親存放兩年的拆封掛麵後上吐下瀉，母親以為他受涼，又喂其過期感冒藥，該男子就診後差點進了ICU，相關話題上了熱搜。



男子吃過期掛麵上吐下瀉還被餵過期藥 糞便、嘔吐物中檢出黃麴毒素

據深圳市龍華人民醫院公布的病例，患者小佳（化名）回憶，事發當晚他加班到十一點多，飢腸轆轆。母親心疼他勞累，找出一包已拆封兩年的掛麵煮給他充飢。小佳餓極了，沒細看麵條狀態，也沒吃出異樣，幾口就把整碗麵條吃完，洗漱完倒頭就睡。

僅過去幾小時，小佳就感到胃裏灼燒難忍、劇烈腹痛，緊接着不停嘔吐、水樣腹瀉，渾身發燙高燒近40℃。

母親一開始以為其是加班受涼，就給他餵了幾顆生產日期不詳的感冒藥。小佳吃完後不但沒見好，反倒吐得站不起來。

小佳硬抗了一晚上，第二天到醫院一查，多項指標「爆表」，轉氨酶指標是正常的十幾倍。醫生一度下達預警，告知他隨時有進ICU搶救的風險。

醫護人員立刻採集他的嘔吐物、糞便送檢，檢測結果讓人震驚，樣本中檢出黃麴毒素，元兇正是那包存放兩年、拆封未密封的掛麵。

經過一周的住院治療後，小佳終於康復出院。

對此，不少網友批評，自己家裏長輩也有類似的「迷惑操作」：「希望查一下我家的冰箱吧。」

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過期食品含亞硝酸鹽、黃麴毒素等 僅1.2毫克就可致命

過了保質期的食物，會不會壞？重慶市婦幼保健院臨牀營養科主任孫海嵐明確表示：「會！」過了保質期的食物從食品安全和衛生角度來看，有非常大的健康隱患。

過期食品會產生油脂酸敗，就是俗話說的「油耗味」，這一類油脂會誘發身體內慢性炎症。還可能會產生亞硝酸鹽、黃麴毒素，這些都是「致癌刺客」。

黃麴毒素的毒性是砒霜的64倍，僅一次性攝入1.2毫克就可能致人死亡。同時，它還是世衛組織認定的一類強致癌物，專門攻擊肝臟，急性中毒會引發肝衰竭，長期微量攝入會大幅提升肝癌風險。

很多人存有誤區，覺得麵條、乾貨、調料等看着沒長霉，能放心吃。

醫生緊急提醒：

黃麴毒素分解温度高達280℃，家裏開水煮沸、炒菜高温完全無法破壞毒素。

肉眼看不見霉斑，不代表食物沒被污染，開封後的食物長期接觸空氣、廚房潮氣，霉菌早已深入內部，毒素遍佈整袋整瓶。



各類食品的保質期

1. 蔬菜

‌葉菜類‌（菠菜、油菜等）冷藏1—3天，根莖類（胡蘿蔔、薯仔）可存5—7天甚至更長。

熟綠葉菜‌冷藏不超過24小時，食用前需徹底加熱。‌‌‌‌



2. 水果

蘋果、梨、柑橘類‌，常温陰涼處可放1—4周，冷藏條件下蘋果可存1—2個月，橙子柚子冷藏可達2—4周。

香蕉、芒果等熱帶水果‌，常温下2—5天，‌不建議放冰箱‌，低温會導致凍傷變黑。

士多啤梨、藍莓等漿果‌：常温1—2天，冷藏可延長至3—7天，需保持乾燥。



3. 肉蛋奶

冷藏‌禽肉1—2天，紅肉3—5天，海鮮2—3天。

冷凍肉類‌整塊豬牛羊肉可存4—12個月，肉餡僅3—4個月。

雞蛋‌冷藏可存30天左右，最長不宜超過45天。

牛奶‌未開封按包裝標註，開封後冷藏3—5天內喝完。‌‌‌‌



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4. 常温儲存的乾貨調料

米麵‌陰涼乾燥處可存6—12個月。掛麵類一旦開封，建議1—2個月內吃完，須裝進密封罐，遠離潮濕、灶台。

食用油‌未開封18個月左右，開封後建議1—2個月內用完。

蜂蜜、食鹽、白糖、高度白酒‌理論上無明確保質期，但蜂蜜需密封避光保存。‌‌‌‌



‌記住最靠譜的判斷方法‌：

看包裝標註、聞氣味、觀察有無霉變或異味，變質食物千萬別吃。‌‌

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