《我不是藥神》照進現實？北京血癌新藥將量產　治療成本降至一成

據北京廣播電視台報道，目前，昌平區醫藥健康產業產值已突破千億元規模，集聚入駐企業超2800家。依託「生命谷」產業平台，大批青年科研人才聚力攻堅腫瘤、血液病等世界級醫學難題。由馬偉偉帶頭的青年科研團隊，讓白血病（血癌）患者用上平價國產專利藥的夢想照進現實。



馬偉偉談到，這款通用型藥物可實現批量生產，一批藥劑能夠滿足上百名患者的治療需求，治療成本可降至現有藥物的十分之一。（北京廣播電視台）

新藥可實現批量生產 治療成本降至十分之一

在電影《我不是藥神》裏，主人公為白血病患者尋藥的故事打動無數觀眾。馬偉偉是清輝聯諾生物科技聯合創始人、免疫細胞藥物研髮帶頭人，他帶領的團隊自主研發了一款通用型免疫細胞注射液。該技術通過採集健康志願者細胞，經過專業化加工、改造處理後，可安全、高效地回輸至腫瘤患者體內，在穩定藥效的同時，保障臨床使用的安全性。

馬偉偉帶領的團隊自主研發了一款通用型免疫細胞注射液，目前已經在白血病、腫瘤患者身上開展臨床應用，預計2029年投入量產。（北京廣播電視台）

據悉，這款新藥有望實現普適和通用，甚至貨架式供應。目前，這款新藥已經在白血病、腫瘤患者身上開展臨床應用，取得了良好效果，預計2029年投入量產。

馬偉偉談到，這款通用型藥物可實現批量生產，一批藥劑能夠滿足上百名患者的治療需求，治療成本可降至現有藥物的十分之一。依託貨架式供應模式，患者可實現即時用藥、即時治療。

馬偉偉帶領的團隊自主研發了一款通用型免疫細胞注射液，目前已經在白血病、腫瘤患者身上開展臨床應用，預計2029年投入量產。（北京廣播電視台）

馬偉偉談到，這款通用型藥物可實現批量生產，一批藥劑能夠滿足上百名患者的治療需求，治療成本可降至現有藥物的十分之一。（北京廣播電視台）

3個千億級主導產業：醫藥健康、先進能源、先進製造

報道指，近年來，昌平坐擁41所高校、16.6萬在校青年人才。昌平區走出「青年聚、產業興」的專屬發展路徑。

2026年上半年，昌平區GDP同比增長6.8%，醫藥健康、先進能源、先進製造三個千億級主導產業逐漸厚積成勢，合成生物、機械人、腦機接口等未來產業加速集聚。昌平區副區長、未來科學城管委會副主任趙仕偉表示，昌平始終將青年人才作為城市發展的核心資源與寶貴財富。

2026年上半年，昌平區GDP同比增長6.8%，醫藥健康、先進能源、先進製造三個千億級主導產業逐漸厚積成勢。（北京廣播電視台）