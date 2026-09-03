拐子婆梅姨將開庭　受害家長：想問她拐賣多少孩子，心裏怎麼想？

9月2日，「梅姨」案被拐兒童之一鍾彬稱，他已於日前收到相關部門告知，「廣州市檢察院已對『梅姨』謝家梅向廣州市中級人民法院提起公訴，案件已經進入審判階段，應該很快就要開庭了」。據此前8月5日報道，拐子婆「梅姨」的真名曝光，案件進入審查起訴環節。



梅姨畫像（左為舊，右為新）。（錢江日報）

綜合《紅星新聞》、《南方都市報》報道，鍾彬表示，廣州市檢察院已對「梅姨」謝家梅提起公訴，案件已經進入審判階段，將要開庭。「法院工作人員讓我的代理律師盡快把相關材料提交到法院，接下來我也會尊重司法程序，配合法律工作，相信法院會公正審理。」

鐘彬父子。（大河報）

鍾彬的家長鍾丁酉表示，希望案件盡快開庭，「我要看一下謝家梅到底長什麼樣子。」多年的尋子經歷，讓「梅姨」成為他心中的執念。他表示，如果開庭後見到「梅姨」，他想問對方兩個問題，「我第一句話就要問她，她也是一個女人，如果她也有孩子，她的孩子被人拐走，她心裏面會怎麼想？第二個，我會問她，她究竟拐賣了多少個孩子？」

尋子路上奔波的鐘丁酉。（大河報）

鐘彬一家合照。（南方都市報）

據此前報道，3月21日，經警方不懈努力，受社會高度關注的「張維平等人拐賣兒童案」取得重大進展，犯罪嫌疑人謝某某（女）落網，其即為該案關鍵人物「梅姨」。7月底，梅姨案已經由公安機關移交至檢察院，目前已經進入到審查起訴階段。

其他被拐兒童的家屬稱，梅姨目前「年事已高」，已經是老年人。根據刑法規定，已滿75周歲者，負完全刑事責任，但死刑適用受限。該家屬表示，他目前還不知道梅姨的準確年齡，但是仍希望案件能夠盡快開庭審理，讓梅姨受到應有的懲罰。