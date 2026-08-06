拐子婆｢梅姨｣令9個家庭破碎　被拐兒童家屬憂心她免判死刑？

「梅姨案」屬內地備受矚目的拐賣兒童案件之一。近日，已尋回的被拐者鍾彬收到檢察院寄來的《被害人訴訟權利義務告知書》，上面明確寫着「嫌疑人謝家梅涉及拐賣兒童」，這意味拐子婆｢梅姨｣真實姓名曝光。目前案件已進入審查起訴環節。



同案被拐兒童申聰的父親申軍良證實，9個受害家庭均已收到檢察院的告知文書。根據內地《刑法》，年滿75歲者負完全刑事責任，但死刑適用受限。鍾彬家屬透露，謝家梅目前「年事已高」，希望案件儘快開庭，讓｢梅姨｣受到應有的法律制裁。



梅姨兩幅畫像差異大，左為第一幅，右為第二幅。（浙江日報）

鐘丁酉、申軍良。（封面新聞）

綜合《大河報》、《紅星新聞》等報道，「梅姨」案中被拐者之一鍾彬透露，他8月4日收到廣州市增城區檢察院寄來的《被害人訴訟權利義務告知書》，其中明確寫明「嫌疑人謝家梅涉及拐賣兒童」。

談及即將到來的審判，鍾彬說：「如果判她死刑，也彌補不了我們九個家庭這麼多年來的損失和心理創傷。就算判死刑，只能說心裏的一塊石頭落地了。」鍾彬父親鍾丁酉則表示，全家將出庭作證，並一字一字念出謝家梅的名字，「『梅姨』這個名字20年來就是一個虛名，現在這個人終于越來越清楚，大家都想知道她的真實面目。」

據悉，鍾彬被拐後長期生活在廣東河源，父親鍾丁酉當年更是辭去工作，展開長達20年的尋子路。2024年，警方透過人臉識別技術尋回鍾彬，他坦言起初無法接受事實，直至2025年才與親生父母相認，現已共同生活一年多，而養父母已和他斷絕聯繫。

鍾彬家屬透露，謝家梅目前「年事已高」。根據內地《刑法》，年滿75歲者雖負完全刑事責任，但死刑適用受限。家屬表示，雖然目前尚未掌握其準確年齡，但仍強烈希望案件儘快開庭，讓被告受到應有的法律制裁。

除了鍾彬收到法院告知書，同案被拐兒童申聰的父親申軍良也表示，9個受害家庭均已收到檢察院的告知文書。申聰表示，他們也不知道「梅姨」的長相，屆時將前往廣州閱卷並親自出庭作證。

被拐者申聰。（極目新聞）

受害家長申軍良曾拿出所有的積蓄，追逐與兒子有關的各種線索十多年。（資料圖片）

該案審查起訴的檢察院為增城區檢察院。法律專家指出，案件由公安移送檢察院，象徵進入審查起訴的「質檢」關口，期限一般為一個月，重大複雜案件可延長至一個半月。受害家屬在此階段可委託律師閱卷、了解證據及供述，就定性量刑提出書面意見，並可提出刑事附帶民事訴訟，主張多年的尋親經濟損失。

据悉，「梅姨案」是內地近年備受關注的拐賣兒童案件之一，2003年9月至2005年12月期間，犯罪份子張維平等人在廣州增城、惠州博羅等地連續拐賣9名男童。張維平於2016年落網後供稱，所有被拐兒童均經由一名代號「梅姨」的女子尋找買家並抽成。張維平已於被執行死刑。2024年，9名被拐兒童已被全數尋回。

警方追查多年，於2025年鎖定特徵高度吻合的嫌疑人謝某某，並於今年3月21日宣佈成功拘捕，並確認她就是追查多年的「梅姨」。