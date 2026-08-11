內蒙女少時遭拐賣囚禁地下室8年　逃出生天又被家暴　終尋獲親人

《南方日報》報道，一名內蒙古女子王小紅在十幾歲時遭人拐賣至大涼山，被關在地下室虐待長達8年，後來她趁對方酒醉後逃出。但結婚後又遭人家暴，她再次逃到東莞打零工，近期才在尋親組織的幫助下找到堂弟，準備回內蒙古補辦身份證後重新開始生活。



內蒙女少時遭拐賣囚禁地下室8年。（南方日報）

內蒙女少時遭拐賣囚禁地下室8年。（南方日報）

內蒙古女子王小紅在十幾歲時被拐賣到大涼山，被關在地下室虐待，「有個年紀很大的男人讓我做老婆，房間只有一扇小小的窗口在高處，根本沒法逃跑，吃飯的時候也是從一個鐵窟窿給我遞進來。」而如今王小紅的手臂、頸部等處仍留存着多處煙蒂燙傷的疤痕。

如今王小紅的手臂、頸部等處仍留存着多處煙蒂燙傷的疤痕。（南方日報）

她憶述，自己趁男人喝醉酒後逃出地下室，後來又嫁到了河南，當時她因精神創傷，一度想不起自己家在哪，只記得自己的名字。在生了一個女兒後，王小紅因不堪家暴再次逃出。輾轉到東莞後，王小紅靠打雜工維持了十幾年的生活，近期才想起自己的家在內蒙古。

王小紅的堂弟王小波在網上看到尋親影片後，確定王小紅就是自己走失了二三十年的姐姐。「讓愛回家」公益組織的義工們還了解到，王小紅從小就沒有媽媽，她的父親現在年齡大也不太清醒了，而妹妹王小花嫁人後沒過多久也不知所蹤。

王小波和王小紅重逢。（南方日報）

王小波和王小紅重逢。（南方日報）

8月9日中午認親結束，王小波陪着姐姐王小紅踏上了返回內蒙古的歸途。按照計劃，他們將先回到赤峰老家，與王小紅年邁的父親團聚。王小波說，姐姐目前還沒有身份證，回去後會先幫她辦理相關手續，安頓好她的生活。

王小波陪着姐姐王小紅踏上了返回內蒙古的歸途。（南方日報）

王小波陪着姐姐王小紅踏上了返回內蒙古的歸途。（南方日報）