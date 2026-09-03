「00後」李雪冉開上運-20　曾是東北三省唯一被錄取的女飛行員

「00後」女孩李雪冉在2025年，以初教機結業綜合排名第一的成績，歷經層層選拔，成為運-20的飛行員，坐進了中國首款自主研製的新一代軍用大型運輸機的駕駛艙。有人稱她是「天賦型選手」，而她表示「在我們這裏，最不缺的就是有天賦的人」。



李雪冉。（人民空軍）

「00後」李雪冉成為運-20的飛行員。（人民空軍）

據「人民空軍」微信公眾號介紹，李雪冉稱，自己從小就想當兵，但從沒想過當飛行員。「高三那年，空軍招飛宣講到了我們學校，老師安排我和另一位女生去旁聽，她聽完熱情高漲，決心報考，我抱着『陪她試試』的心態也報了名。」李雪冉表示，沒想到初選100多個檢查項目，竟一關關闖了過來，到覆選時，她心裏冒出一個念頭：「也許我真的可以」。最終，她成為當年東北三省唯一被錄取的女飛行學員。

李雪冉。（人民空軍）

李雪冉介紹，在軍營時，體能訓練、航空理論、飛行技術，每一天都在挑戰她身體和意志的極限。學習特技飛行的時候壓力最大，「要在空中完成翻轉，儀錶盤數據劇烈變化，人本能地會慌，唯一的辦法是在地面反覆推演，練成肌肉記憶。考核那天，真正做起動作反而平靜了。」她稱，落地後她的手心全是汗，但心裏卻很踏實。

李雪冉。（人民空軍）

「00後」李雪冉成為運-20的飛行員。（人民空軍）

初教機結業後，李雪冉改裝運-7，又通過層層考核，成為了運-20的一名副駕駛員。她稱，她們這批女運輸機飛行員平均年齡只有22歲，「年輕是資本，更意味着責任，站在這樣的鐵翼之下，必須更快地成長。」她回憶，有一次在陌生機場着陸，遇到大側風，帶飛的教員沉着地修正、調整，最終平穩接地，她才明白她距離一個成熟的飛行員還有很長的路要走。

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

今年是運-20正式列裝十周年，李雪冉已經飛滿規定時長，成為一名三級副駕駛員。她表示，對她而言，飛運-20是一個新起點，「一個能帶領團隊完成飛行任務的起點，一個更好地為國家貢獻力量的起點。」