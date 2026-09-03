世界氣象組織：厄爾尼諾將持續增強　青藏冰川加速消融災害恐更多

9月3日，世界氣象組織發佈最新通報，厄爾尼諾現象（El Niño，又稱聖嬰現象）已形成並將持續增強，預計將發展為超強級別事件，極端天氣風險將持續至2027年。



9月2日，中國氣象局通報厄爾尼諾的當前狀態。厄爾尼諾將繼續影響中國秋季氣候，長江流域及以南大部分地區降水偏多，發生極端降雨事件的概率極高；西南地區東部與華南等地氣溫則明顯偏高，將出現階段性高溫天氣。另外，在全球氣候變暖的背景下，預計未來青藏高原冰川災害可能更加頻繁。



8月11日天氣極端酷熱，市民外出時拿着手提電風扇，吹風降溫。（資料圖片 / 湯致遠攝）

厄爾尼諾(El Niño)是指赤道太平洋中部和東部海面溫度（Sea Surface Temperature，簡稱海溫）變得異常溫暖的自然氣候現象。

據央視新聞報道，世界氣象組織通報指出，作為評估厄爾尼諾強度的核心指標，赤道太平洋中東部海域（即尼諾3.4區）海表溫度較常年平均水平已偏高1.5至2攝氏度以上，且在7月下旬至8月中旬期間繼續攀升，周平均值最高偏離常年水平超過2.5攝氏度，表明厄爾尼諾仍在持續增強。

令人擔憂的是，海洋次表層部分區域的水溫較平均水平偏高超過8攝氏度，這種異常熱量積聚為厄爾尼諾繼續增強提供強大動力。世界氣象組織預測，厄爾尼諾持續至2027年2月的概率接近百分之百。

厄爾尼諾現象快速發展，引發全球擔憂。（新華社）

世界氣象組織秘書長紹羅警告，目前乾旱與暴雨帶來的破壞已顯現，隨着厄爾尼諾的進一步增強，極端天氣帶來的影響將持續加劇。

另外，超強厄爾尼諾將大幅改變全球多個地區的降雨、氣溫及大氣環流模式，增加洪澇、乾旱及極端高溫風險。不過，實際災情仍會受地理位置、季節，以及印度洋和大西洋海溫等氣候因素共同影響。

厄爾尼諾屬於自然氣候現象，而非由氣候變化直接引起，通常每2年到7年發生一次，持續約9至12個月。通常於3月至6月發展，在11月至2月之間達到峰值強度。世界氣象組織宣布啟動50年來最大規模動員，與各國國家氣象和水文部門協同加強預報和早期預警服務。

國家氣候中心副主任高榮。（南方日報）

海溫指數創1951年新高 長江以南防極端暴雨

9月2日，中國氣象局舉行新聞發佈會。國家氣候中心副主任高榮指出，2026年5月，赤道中東太平洋進入厄爾尼諾狀態，之後暖海溫快速發展。最新監測顯示，7月厄爾尼諾監測區海溫指數為2.09℃，8月前5候指數平均為2.64℃，均為1951年以來歷史同期最高值。

高榮表示，受厄爾尼諾影響，今年秋季中國長江流域及以南大部分地區降水偏多，其中江南和西南地區東部降水明顯偏多，發生極端降雨事件的概率極高；西南地區東部與華南等地氣溫則明顯偏高，9月仍將出現階段性高溫天氣。

西藏與尼泊爾邊境地區8月26日發生嚴重泥石流災害，此次災害由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發。（影片截图）

全球變暖致冰崩增多 青藏高原冰川災害風險加劇

西藏與尼泊爾邊境地區8月26日發生嚴重泥石流災害，至今仍有數千人失聯，此次災害由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發。高榮表示，氣候變暖改變了冰川動力學特徵，導致全球山地冰川呈加速消融態勢，2010年以來高山區冰崩事件明顯增多。

高榮表示，中國山地冰川主要分佈於青藏高原及周邊地區。在全球變暖趨勢下，過去60年青藏高原冰川面積整體減少約24%，約7000條小冰川完全消失。

高榮還說，預計未來青藏高原冰川內部結構穩定性將進一步下降，冰川災害可能更加頻繁，極可能引發災害鏈放大效應，增加災害頻率並擴大破壞規模。