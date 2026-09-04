一名中國公民在菲律賓拘留所離世　中使館向菲方提出嚴正交涉

9月1日，一名中國公民在菲律賓移民局拘留所被羈押等待遣返期間離世。



菲律賓拘留所。（央視新聞）

據中國駐菲律賓大使館3日消息，一名中國公民於周二（1日）在菲律賓移民局拘留所被羈押等待遣返期間離世。中國駐菲律賓大使館表示震驚和痛惜，第一時間向菲方提出嚴正交涉。

中國使館早前已提醒菲拘留所，這名中國公民身患嚴重基礎疾病，健康狀況存在較大風險，明確要求菲拘留所予以高度重視，密切關注身體狀況，並及時採取必要的醫療救治措施。

中國使館要求菲方立即對事件展開全面、公正的調查，儘快查明事實真相，並向使館作出全面、客觀的通報。對於調查發現的失職、瀆職行為，必須嚴肅追究有關人員責任。

中國使館強調，生命安全是最基本的人權。無論何種身份、是否處於羈押狀態，生命和基本人道權益都應得到保障。中方敦促菲方立即採取有效措施，確保被羈押人員獲得必要的醫療保障和人道主義待遇，堅決防止類似悲劇再次發生。