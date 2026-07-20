2內地高管被騙至菲律賓遭綁架撕票　主要疑犯劉某文潛美今被遣返

2024年6月，兩名內地高管在菲律賓遭綁架後殺害，當年10月曾有知情人士稱，綁架案主犯已在美國落網，為中國人，已對犯罪事實進行招供。《新華社》最新消息稱，在公安部統籌協調下，7月20日，在境外針對中國公民實施綁架殺人犯罪的主要犯罪嫌疑人劉某文被移交中國警方。



主要疑犯劉某文潛美今被遣返。（央視新聞）

左圖為受害者夏軻孚，右圖為受害者孫靖。（《菲律賓商報》）

據《新華社》報道，2024年6月，中國公民夏某某等人被騙至菲律賓，後遭犯罪團伙綁架、殺害。經查，劉某文有重大作案嫌疑，並已潛逃至美國。公安部對此高度重視，與美國、菲律賓、韓國等國執法部門開展密切執法合作，全力開展案件偵辦工作。同時，組織精幹力量專案攻堅，通過國際刑警組織發出紅色通報，多次與美執法部門開展案件交流和證據共享，全力推動美方對劉某文的緝捕遣返工作。美方據中方線索和證據，於2024年10月成功將其拘捕，並於今日遣返回中國。

公安部有關負責人表示，劉某文等人系列綁架殺人案成功告破，是中美執法部門落實中美元首會晤重要共識的最新成果，是中美聯手打擊跨國犯罪的又一成功案例。公安機關堅決維護中國公民安全利益，犯罪分子只要實施了侵害中國公民的犯罪，中國警方都將依法嚴厲打擊、絕不手軟、一追到底。

此前報道

2024年6月，兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時，遭遇綁架並被撕票。中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時表示，經核實，遭綁架遇害的人員包括一名中國公民。

兩名受害者分屬不同的公司，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚，年僅39歲；另一名遇害者是美籍華人孫靖。當地媒體《菲律賓商報》曝光大量細節，包括其中一人遭綁架時，綁匪索取2500萬（人民幣，下同）贖金，其中一位家屬向綁匪支付300萬元贖金，但綁匪仍撕票。

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據另一名受害者、美籍華人孫某的朋友出示的證據顯示，孫某是應菲律賓某醫療設備公司的邀請赴菲。孫某助理提供的聊天記錄顯示，此次行程是受一個名叫「李娜」的女性邀請，去菲律賓洽談有關產品分銷的海外業務。

2024年9月22日，團夥中「李娜」在韓國落網，並將引渡回中國審理。據護照信息顯示，「李娜」護照上顯示的名字叫陳妤瑄，出生地顯示為中國台灣，生於1980年5月17日。

因涉及兩名內地高管在菲律賓遭綁架撕票的案件，台籍女子「李娜」在韓國落網。（ETtoday翻攝《紅星新聞》圖片）

因涉及兩名內地高管在菲律賓遭綁架撕票的案件，台籍女子「李娜」在韓國落網。圖為其護照圖片。（ETtoday翻攝《紅星新聞》圖片）

此前曾有知情人表示，2024年10月，死者家屬從菲律賓警方處得到消息，這起綁架案的主犯已在美國落網。經美國警方審理後了解到，這名主犯為中國人，目前已對犯罪事實進行了招供，警方還在追查團夥中其他成員。知情人還透露，這起案件的團夥可能還涉及其他綁架華人的案件。

中美雙方聯手打擊跨國犯罪的又一成功案例

據《環球網》報道，公安部國際合作局行動處處長趙欣介紹，案件發生後，中國公安機關與美國司法部、聯邦調查局、移民海關執法局等執法部門開展了密切的合作，促成美方成功緝捕犯罪團伙主犯劉某文並將其遣返回中國。該案成功告破是中美執法部門落實兩國元首會晤重要共識，開展刑事執法合作的最新成果，是中美雙方聯手打擊跨國犯罪的又一成功案例。

中國公安機關與包括美國在內的世界各國建立了良好合作關係，通過國際刑警組織與世界190多個國家建立了全球追逃網絡，對於侵害中國公民合法權益的犯罪分子，無論其逃到哪裏，公安機關都將一追到底，直至將其繩之以法。

北京市公安局刑偵總隊副總隊長楊春稱：北京市公安局在公安部統籌指揮下，經過縝密偵查後發現以劉某文為首的犯罪團夥，在菲律賓頻繁針對中國公民實施綁架、殺人等嚴重犯罪活動，涉及多起惡性案件，後果極其嚴重，社會影響極為惡劣。經過兩年多艱苦細緻的工作，通過國際刑警組織申請發佈紅色通報等多種方式加強國際執法合作，積極推動相關國家對嫌疑人開展拘捕、引渡或遣返，最終促使劉某文等犯罪嫌疑人成功到案。