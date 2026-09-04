拐子婆｢梅姨｣真實年齡首曝光未滿71歲　律師：可適用無期及死刑

內地拐賣兒童案關鍵人物「梅姨」，早前被爆出真實姓名為謝家梅，但真實年齡不得而知。隨着廣州市人民檢察院向廣州市中級人民法院提起公訴，「梅姨」的年齡亦隨之解開，有律師透露梅姨的真實年齡在70歲左右，不到71周歲，因此依法可適用無期徒刑和死刑。



梅姨畫像（左為舊，右為新）。（錢江日報）

據北京廣播電視台報道，「梅姨」案受害人申聰的代理律師、北京仁知律師事務所劉乃嘉律師表示，經閱卷工作了解到，「梅姨」的真實年齡在70歲左右，不到71周歲。

他指出，即使司法流程經過一審、二審，以及一旦涉及死刑需進行死刑覆核工作，按照目前「梅姨」的年齡情況，可適用無期徒刑和死刑。

尋子路上的被拐兒童家屬。（大河報）

根據內地《刑法》，年滿75歲者負完全刑事責任，但死刑適用受限。因此外界一度擔憂「梅姨」或因高齡或被獲豁免死刑，據此前報道，有被拐兒童家屬透露，謝家梅目前「年事已高」，希望案件儘快開庭，讓｢梅姨｣受到應有的法律制裁。

對於「梅姨」最終會否被判處死刑，北京市京師律師事務所許浩律師分析，「梅姨」案原則上不適用死刑。他認為，拐賣兒童罪造成的死亡後果（如被害人意外身亡或家屬抑鬱病逝）多屬間接結果，並非「梅姨」以暴力、折磨等特別殘忍手段直接親手致死；目前無證據顯示「梅姨」存在「特別殘忍手段致人死亡」的情節；即便案件情節極其惡劣、受害家庭眾多、社會危害性極大，仍不符合75周歲人員死刑例外條件。

受害家長申軍良曾拿出所有的積蓄，追逐與兒子有關的各種線索十多年。（資料圖片）

另據《荔枝新聞》報道，江蘇英特東華律師事務所的王勐律師表示，內地《刑法》規定，年齡滿75周歲的人不適用死刑，但特別殘忍手段致人死亡的除外，「梅姨」屬於拐賣綁架，通常不會被認定為特別殘忍的手段，很大概率不會被判處死刑。

据悉，「梅姨案」是內地近年備受關注的拐賣兒童案件之一，2003年9月至2005年12月期間，犯罪份子張維平等人在廣州增城、惠州博羅等地連續拐賣9名男童。張維平於2016年落網後供稱，所有被拐兒童均經由一名代號「梅姨」的女子尋找買家並抽成。張維平已於被執行死刑。2024年，9名被拐兒童已被全數尋回。

警方追查多年，於2025年鎖定特徵高度吻合的嫌疑人謝某某，並於今年3月21日宣佈成功拘捕，並確認她就是追查多年的「梅姨」。