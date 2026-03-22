拐子婆｢梅姨｣被捕　2幅畫像差異大真容成謎　律師：或判決後公開

內地拐賣兒童「梅姨案」曾轟動一時，9名兒童被拐後由「梅姨」尋找下家接手，直至十多年後，其中5個家庭才相繼尋回被拐的兒女。2023年4月，主犯張維平、周容平被執行死刑，惟「梅姨」仍未歸案。周六（21日），廣州市公安局通報，犯罪嫌疑人謝某某（女）落網，其即為該案關鍵人物「梅姨」。



自內地警方調查抓捕「梅姨」以來，僅公布過其2幅手繪的模擬畫像，惟遲遲未能抓捕，究竟「梅姨」真實長相如何？引發民眾好奇。



至於「梅姨」的真實照片是否會被披露？《浙江日報》報道，北京市京都律師事務所律師林斐然表示，一般情況下，等法院判決生效後，官方會依法公開相關信息，到時候就能看到「梅姨」的真實照片，可以和模擬畫像進行對比。

當然，基於部份特定案件，司法實踐中也有提示在警方偵查期間或者檢察院審查起訴後公布嫌疑人採訪錄像的情況。是否公開照片具體也應視「梅姨」個人主觀意願和案件推進情況，仍然有提前公開的可能性。

梅姨兩幅畫像差異大，左為第一幅，右為第二幅。

「梅姨」被捕細節 兩張畫像差異大

3月21日，廣州警方通報，經警方不懈努力，「張維平等人拐賣兒童案」取得重大進展，犯罪嫌疑人謝某某（女）落網，其即為該案關鍵人物「梅姨」。

2017年初，「梅姨」的稱呼第一次為人所知。2017年6月，廣州增城警方發布一則關於「梅姨」懸賞通報稱，「梅姨」真實姓名不詳，身高1.5米，講粵語，會講客家話，曾長期在廣州增城和韶關新豐地區活動，通報中還附有一張「梅姨」的黑白畫像。但也有少見過梅姨的民眾反饋這版畫像相似度不足。

梅姨的第一幅畫像。

2019年，「梅姨」第二張畫像再次備受關注。當年，廣東警方表示，應被拐兒童家屬多次要求，2019年3月，廣州增城有關部門派員陪同曾替被拐兒童畫像的外省退休警務人員對「梅姨」畫像。經張維平辨認，第二張畫像與「梅姨」相似度不足50%，且與第一張畫像差異較大。

梅姨的第二幅畫像。

「梅姨」是否存在成疑

2020年，廣州警方相關負責人又在通報相關案情時介紹，根據張維平的供述，警方核實了幾乎所有的細節，提到了增城的某一條街，麻將館等全部都調查過，有可能符合條件的戶籍人口、外來人口、暫住人口所有都進行了排查，花了幾個月時間，這些細緻入微的工作，全部都接觸過，目前還沒有證據直接證明「梅姨」是存在的。

「梅姨」的蹤跡再次出現在大眾視野，便是此次落網。2026年3月21日，廣州警方通報，2025年，在公安部指導、外省公安機關的支持下，專案組發現一位名叫謝某某的女子，其特征與「梅姨」高度吻合。經進一步核實，謝某某正是「梅姨」。近期，專案組將嫌疑人謝某某抓獲。經審訊，謝某某對其販賣兒童的事實供認不諱。目前，嫌疑人謝某某已被警方依法執行逮捕，案件正在進一步辦理中。

據《羊城晚報》從知情人士處獲悉，多年過去，「梅姨」謝某某長相變化很大，與此前公布的模擬畫像相似度不到30%。

此前，與梅姨同居3年男友回憶與其相處細節，他稱，當時的女朋友自稱叫「潘冬梅（音）」，不知道是真名還是假名，自稱家在廣州，有兩個女兒，當時有五十多歲。是親戚介紹認識的，她總是住兩天就走，沒有拍照片。同居兩三年之後，「梅姨」自稱回家拿戶口本回來結婚，之後就消失不見。在他們交往的兩年中，梅姨每次在他家住一陣就走了，說是去做生意，過一陣又回來。而且從來不讓人看她的身份證。那時，男友並不知道，梅姨說的「生意」是拐賣兒童。

被拐兒童家長：想知道她到底長什麼樣

鐘丁酉、申軍良。（封面新聞）

受害家長申軍良十多年來拿出所有的積蓄，追逐與兒子有關的各種線索。（資料圖片）

21日，「梅姨案」被拐兒童申聰媽媽發文稱：「看到梅姨落網這個好消息，又激動又哽咽......十五年尋子路上，想盡各種辦法尋找線索，梅姨的畫像改了又改。今天，曾經讓多少父母聞風喪膽的「梅姨」，終於落網了！」

申聰的爸爸申軍良在尋找線索的過程中，常常遇到有人質疑「梅姨」的真實性，「說梅姨不存在的人是不負責任的。我說過一定要找到她，現在她落網了，我心里又松了一口氣」。

申軍良表示，自「梅姨案」被拐的9名兒童陸續被找回後，尋親家長逐漸回歸了自己的生活，彼此聯系也漸少。如今「梅姨」落網的消息又把他們連在了一起。他打算盡快前往廣東，了解「梅姨」的細節，「我很想知道她到底長什麽樣子，這麽多年是怎麽逃避追查，又是在哪里落網的」。

同日，「梅姨案」被拐兒童申聰也發布影片稱梅姨終於落網了，他說等這一天等了十多年。他透露自己前一日才剛剛領了結婚證，「簡直是雙喜臨門」，之後他也會到廣東，看看「梅姨」到底長什麼樣子，並當面問她「良心不會痛嗎」。