直-20KS首次官方公開　短翼強化火力航程提升戰鬥搜救能力

解放軍方近日首次公開展示直-20系列救援型直升機直-20KS執行戰術救援及日常應急搜救任務的畫面，相較過往曝光的早期版本，此次公開的直-20KS配備完整短翼、武器掛架及多套自衛系統，被認為可強化戰場搜救及敵後救援能力。



內地軍媒《中國軍號》報道，解放軍東部戰區某部隊近日使用直-20KS執行戰術救援與日常應急搜救任務。這也是直-20KS完整形態首次透過官方宣傳渠道公開。

報道介紹，直-20約於2010年前後立項，2013年完成首飛，2018年至2019年前後開始批量交付解放軍部隊，並於2019年國慶閱兵首次正式亮相。其採取一機多型、一機多用發展方向，目前已衍生出陸軍運輸及武裝型、海軍艦載及反潛型，以及空軍特戰和搜救型等多個版本。

直-20 系列救援型直-20KS。（軍武次位面）

直-20KS早於2023年前後曾在解放軍駐港部隊開放日活動中曝光，但當時展示的版本未配備機身兩側短翼。此次公開的版本則可看到完整短翼及武器掛架，兩者在任務能力上存在明顯差異。

內地軍事媒體《軍武次位面》分析指出，早期版本因缺乏短翼及外掛副油箱，主要依靠機內燃油執行任務，航程和作戰半徑受到限制，較適合城市及近海等區域的搜救行動。配備短翼後，直-20KS可加掛副油箱及武器，除了延長航程，也能提高進入高威脅空域執行搜救任務的能力。

分析指出，在戰鬥搜救任務中，若需要深入敵方防空區域，甚至前往敵後數百公里範圍營救飛行員，航程及戰場自衛能力將成為關鍵，而直-20KS的武器掛架可攜帶反裝甲導彈、火箭發射巢，甚至小型精確導引炸彈，提升對地攻擊及火力壓制能力。

早期的直-20KS。（軍武次位面）

此次曝光的直-20KS還可見導彈逼近告警系統、雷達告警接收機等設備，機尾疑似配置紅外干擾彈投放裝置，配合發動機附近的紅外抑制設計，有助降低遭防空武器鎖定及攻擊的風險。

《軍武次位面》分析認為，直-20KS的任務定位可與美軍HH-60G及HH-60W戰鬥搜救直升機比較。隨着該型機正式獲得官方公開，中國空軍在戰術搜救及戰鬥救援領域的裝備能力正逐步提升，未來除可執行高強度作戰環境下的戰鬥搜救及敵後救援，也可能成為空降兵和特種部隊的支援平台。