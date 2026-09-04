西藏泥石流｜吉隆口岸遭夷平　西藏調整中尼邊境樟木口岸通關場地

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，兩國遇難人數破千，另有逾5000人失蹤，西藏側的吉隆口岸被夷為平地。



9月3日，西藏自治區聶拉木縣人民政府發佈公告，9月5日起調整樟木口岸的通關查驗場地，同時強調該口岸地處高山峽谷地帶，地質災害風險突出。



西藏樟木口岸。（新華社）

據「西藏發佈」微信公眾號消息，今日（3日）西藏自治區聶拉木縣人民政府發佈《樟木口岸最新公告》，公告指樟木口岸地處高山峽谷地帶，地質災害風險突出。為守護出入境人員人身、財產安全，維護口岸正常通關和邊境地區通行秩序，自9月5日10時起，樟木口岸海關、出入境邊防檢查作業場地調整至樟木原進口貨物臨時查驗區。

公告規定，國門友誼橋通往新查驗場地的道路劃定為口岸限定管控區域和海關在途監管區，執行閉環循環管控。出入境人員不得擅自離隊、隨意走動、中途上下車、離開指定區域、與非出入境人員交接物品、不得與轉運體系外其他人員接觸等。

西藏樟木口岸。（新華社）

另外，未經許可，該路段內不得停靠車輛、上下人員、裝卸貨物、丟棄隨身物品，無關人員及車輛不得駛入。對拒不配合查驗、私自離開或前往其他區域造成疫情傳播或安全事故風險的，將依法依規追究相應責任。

公告稱，這次調整僅為優化樟木口岸查驗作業佈局，口岸對外開放功能、雙邊通關政策不作變動。

據公開信息顯示，樟木口岸位於喜馬拉雅山南麓的中尼邊境聶拉木縣樟木鎮的樟木溝底部，與近日受災的吉隆口岸同為中尼邊境核心國際性陸路口岸。

樟木口岸1966年正式開放，2015年4月尼泊爾大地震嚴重受損而停運， 當時災情造成9018人死亡，直到2019年恢復貨運功能，2023年9月全面恢復客貨通關。