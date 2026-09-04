龔正辭任上海市長　｢70後｣朱忠明任代理市長

9月4日，上海市第十六屆人大常委會召開第三十三次會議，接受龔正辭去上海市市長職務的請求，朱忠明任上海市副市長、代理市長。



朱忠明擔任上海市代理市長。（國新網）

據「上海發佈」微信公眾號消息，9月4日，上海市第十六屆人大常委會第三十三次會議決定，接受龔正辭去上海市市長職務的請求，朱忠明任上海市副市長、代理市長。現時，朱忠明任上海市委副書記，副市長、代理市長，市政府黨組書記。

公開信息顯示，朱忠明1972年4月出生，浙江海寧人，1993年8月參加工作，1996年3月加入中國共產黨，大學學歷、公共管理碩士，高級會計師。

朱忠明曾在浙江省、湖南省工作。過去曾任浙江省財政廳黨組書記、廳長，之後跨省出任湖南省副省長，2021年7月擔任財政部副部長。

2024年7月，朱忠明調任上海市委副書記，之後兼任上海市委政法委書記。

前任上海市長龔正。（中國網）

前任上海市長龔正，現年66歲。2020年7月，龔正任上海市委副書記、市長、市政府黨組書記，任職6年多後辭去上海市市長職務。目前官方未說明龔正後續職務安排。