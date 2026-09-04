西藏泥石流｜中方指災害已致31死531人失聯　發現遺物987件

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，兩國遇難人數破千，另有逾5000人失蹤，西藏側的吉隆口岸被夷為平地。西藏自治區吉隆縣「8·26」泥石流災害前線指揮部表示，截至今日（4日）晚6時，吉隆泥石流災害已致31人遇難、531人失聯，發現遺物987件。



9月2日上午10時，216國道從吉隆鎮通往吉隆口岸的陸路救援通道實現暢通，大型車輛和機械設備可以從這條通道進入受災核心區，開展深層次搜救。

2026年8月29日，中國西藏自治區日喀則市（Shigatse）吉隆縣（Gyirong）發生泥石流後，消防員沿河展開搜救行動。（Reuters）

據國家電網3日晚通報，隨著西藏吉隆216國道水毀路段順利搶通，國網西藏電力搶抓施工窗口期，加強應急搶險力量，克服山體滑坡、落石頻發等現場作業風險，晝夜不間斷奮戰，於3日20時搶通西藏吉隆口岸核心區臨時供電線路，並恢復供電。

值得關注的是，同樣位處中尼邊境的樟木口音岸地處高山峽谷地帶，地質災害風險突出，官方宣布進行調整。

9月3日，西藏自治區聶拉木縣人民政府發佈公告，為守護出入境人員人身、財產安全，維護口岸正常通關和邊境地區通行秩序，自9月5日10時起，中尼邊境的樟木口岸海關、出入境邊防檢查作業場地調整至樟木原進口貨物臨時查驗區。