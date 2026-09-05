中國公民在菲律賓拘留所離世　去世前12小時血糖飆升要求送醫被拒

中國駐菲律賓大使館官方微信公眾號通報稱，9月1日，一名中國公民在菲律賓移民局拘留所被羈押等待遣返期間不幸離世。中國駐菲律賓大使館對此深感震驚和痛惜，已第一時間向菲方提出嚴正交涉。



9月4日，據內媒報道，死者名叫陳路，2000年以後在菲律賓留學，曾患有比較嚴重的糖尿病。有知情人士透露，拘留所的醫療環境差，飲食也不適合糖尿病人，8月31日下午，陳路的血糖已經飆升至240 mmol/L，9月1日早上7時30分左右，陳路去世。



患嚴重糖尿病欲回國醫治 遇上「黑中介」辦假手續被捕

《紅星新聞》報道，陳路是天津人，自2006年後定居菲律賓，長期居住在碧瑤省，開了一間網吧。陳路曾向知情人透露，自己前幾年患上了比較嚴重的糖尿病，左腳五個腳趾被截除。

陳路曾向知情人透露，自己前幾年患上了比較嚴重的糖尿病，左腳五個腳趾被截除。（紅星新聞）

由於菲律賓醫療條件比較差，陳路想回國治療。知情人士稱，期間由於護照過期，陳路聯繫大使館辦理更新護照，但由於簽證逾期十幾年，於是他找了一名中介代為處理簽證問題，支付中介50多萬比索（約6.3萬港元），「但是這個中介是『黑中介』，在他不知情的情況下，給他提供了一套假手續。」

知情人士表示，8月2日左右，陳路拿着假手續購買機票離境時，在機場被菲律賓移民局人員逮捕並於當日送到菲律賓比庫坦移民局羈押中心。陳路的哥哥稱，弟弟雙目接近失明狀態，生前在外面的時候需要每天打胰島素。進拘留所後，弟弟申請過要打胰島素，但醫務室從未給他提供，就連截肢傷口需要換藥，都不讓他進醫務室，而是讓他坐在門外幫他換藥。

去世前12小時血糖曾飆到240 要求送醫被拒

陳路被安排在羈押中心的簡易竹屋內居住，環境比較潮濕和炎熱。知情人士稱，陳路沒做手術的腿已發黑水腫。醫療環境也很差，「每日早晨會有醫生進來幫年老的人測量血壓，送最基礎的藥品，但具體什麼藥不清楚，是菲律賓的藥，且沒有外包裝。」

菲律賓拘留所。（央視新聞）

知情人稱，拘留所的飲食也完全不適合糖尿病人，「所里提供的食物都是高糖分的麵包，導致他每日進食很少。」8月31日下午，知情人士觀察到陳路的狀態「明顯不對勁」，早晨到下午一直沒有進食。到當晚7時左右，他發現陳路「有些昏迷，語言表達不清楚。」叫拘留所醫生檢查後，發現他的血糖已經飆升至240 mmol/L。知情人稱，多名現場被羈押人士要求將陳路立即送醫，遭到拒絕，「看守人員執意要拖到第二天。」

9月1日早上6時，醫生照例檢查，那時陳路還有140的心跳，但是人已經沒有反應。過了一個半小時，醫生回來查看，發現陳路已經去世。

拘留所的飲食。（紅星新聞）

家屬已要求屍檢

陳路哥哥表示，弟弟一生無妻無子，人到中年卻患上重病，想回國醫治又無奈遇到黑中介，最終客死異國。他表示，他已經提出屍檢要求，將替弟弟維權。

中國駐菲律賓大使館表示，中國使館已要求菲方立即對事件展開全面、公正的調查，盡快查明事實真相，並向使館作出全面、客觀的通報。對於調查發現的失職、瀆職行為，必須嚴肅追究有關人員責任。生命安全是最基本的人權。無論何種身份、是否處於羈押狀態，生命和基本人道權益都應得到保障。中方敦促菲方立即採取有效措施，確保被羈押人員獲得必要的醫療保障和人道主義待遇，堅決防止類似悲劇再次發生。