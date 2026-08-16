菲防長指揮軍隊逮捕在菲中國工人　中使館：瘋狂反華搞亂中菲關係

中國駐菲律賓使館發言人季凌鵬8月15日晚發表聲明，就菲律賓防長特奧多羅（Gilbert Teodoro）近日有關言論作出回應，指責其「瘋狂進行各種反華活動」，真實目的是「要把中菲關係搞壞搞亂」。今年5月，特奧多羅曾指揮軍隊抓捕三佳鋼廠70名中國工人，引發中方強烈不滿。



2026年5月31日，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）在香格里拉對話發表演講。（Reuters）

中使館逐條駁斥特奧多羅言論

據《觀察者網》，8月15日晚，中國駐菲律賓大使館發佈《中國駐菲律賓使館發言人季凌鵬對菲防長特奧多羅聲明的回應》，文章指出，菲律賓防長特奧多羅發表聲明並接受採訪，攻擊中國外交部發言人相關表態為虛假信息，繼續指稱三佳鋼廠中國工人在菲從事違法活動，並稱中國使館官員介入菲執法行動。文章直斥其言論「毫無根據、歪曲事實、顛倒黑白」，並以七條反問逐一駁斥。

文章指出，今年5月，特奧多羅指揮軍隊衝到三佳鋼廠抓捕手無寸鐵的中國工人。使館反問：「他到底是防長還是警察局長？為什麼要插手執法行動？出於什麼目的？這是他的工作職責嗎？」

今年5月，特奧多羅指揮軍隊衝到三佳鋼廠抓捕手無寸鐵的中國工人。（菲龍網）

文章進一步質疑，如果工廠違反環保等法律，為何只抓中國工人、當場釋放所有菲律賓工人，為何用軍機將中國工人押到馬尼拉關押。據中國工人反映，平日上班只穿正常勞動服裝，從未穿過防護服；突襲當天，執法人員卻讓三名中國工人穿上防護服擺拍，事後以此炒作。

在羈押條件方面，70名中國工人每13人被關在一間5平米的牢房，「覺都沒法睡」。菲方未按雙邊協議向中方進行領事通報和安排領事探視。

文章強調，中國使館第一時間向菲方提供了所有中國工人護照、簽證合法齊備的資料，但菲方既不反饋也不放人，32天後所有人才被釋放。菲司法部門5月28日已明確裁定，針對70名中國工人的指控證據不足，應予釋放，但特奧多羅仍繼續污衊他們從事違法活動。

斥特奧多羅「瘋狂反華」圖謀搞亂中菲關係

文章指出，特奧多羅聲稱中國使館介入菲執法程序，但「對外交有點基本常識的人都知道，一國使館最基本的職責就是保護本國公民的安全和合法權益不受侵犯」。不論中國公民因何原因被拘捕，中國使館都有權利有責任進行領事探視和保護。

文章最後嚴厲批評特奧多羅「最近瘋狂進行各種反華活動，其真實目的就是要把中菲關係搞壞搞亂，把菲律賓推到與中國對抗的最前沿，讓兩國關係緊張、衝突不斷，以服務其不可告人的政治私利」。

季凌鵬最後嚴厲批評特奧多羅「最近瘋狂進行各種反華活動，其真實目的就是要把中菲關係搞壞搞亂。」（Getty）

文章表示完全尊重菲司法主權和相關執法部門依法辦案，外國公民在菲違法犯罪，如果證據確鑿，該抓就抓，該判就判，但堅決反對針對中國公民搞「選擇性、歧視性、運動式、政治化執法」。

菲方抓捕70名中國工人 中方依法處理百餘非法就業菲人

今年5月15日，菲律賓執法部門突擊搜查位於棉蘭老地區東米薩米斯省的三佳鋼鐵公司，69名中國工人和一名菲律賓僱員接受調查。中國駐菲使館多次提出嚴正交涉並派員進行領事探視。5月28日晚，64名中國公民獲釋。

今年6月11日，中國外交部宣佈對特奧多羅本人及配偶、子女實施制裁和入境禁令。8月14日，外交部發言人郭嘉昆在記者會上表示，特奧多羅「一貫攻擊抹黑中國，破壞的不僅是中菲雙邊關係，也將損害菲律賓國家和人民的利益」。

中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部）

此外，郭嘉昆10日宣佈，中國移民管理機構展開專項行動，百餘名菲律賓公民因非法就業及非法居留被依法處理。