中俄首次聯合開展北冰洋海冰現場觀測　記錄海冰變化研判氣候演變

目前，執行中國第16次北冰洋考察任務的「雪龍2」號正在北冰洋上航行。期間，中方考察隊員與兩名來自俄羅斯南北極研究所的俄籍專家展開聯合走航海冰觀測，這是中俄兩國首次在海冰觀測領域開展現場合作。



目前，中國第16次北冰洋考察隊「雪龍2」號正在北緯84度附近的北冰洋中央區開展冰站作業。（新華社）

據央視新聞報道，北冰洋海冰減退是近50年來全球氣候變化的重要「指示器」。「雪龍2」號海冰隊隊長林龍介紹，進入北冰洋冰區前，中俄負責人溝通了各自的海冰觀測標準和方法，確認雙方主體觀測內容高度重合，並討論兩者的細小差別。

林龍指，此次中俄聯合海冰觀測為船舶航行期間海冰人工觀測，觀測內容主要包括海冰密集度、類型、尺寸、厚度以及積雪厚度等，具有空間解像度高、受雲霧天氣影響小、航行路線全覆蓋、厚度觀測精細等優勢，可以與衛星遙感觀測形成有效互補。

他還說，相比以往航次，本次聯合觀測更具實用性，在提升北冰洋海冰變化認知的基礎上，充分考慮了對冰區船舶設計和通航性評估等工作的支撐作用。雙方聯合開展了船舶航路周邊冰情的全天候精細目測，細化了不定時海冰變化和海冰厚度記錄，增加了對大氣基礎環境要素、船舶動能要素以及大型動物等的觀測。

目前，執行中國第16次北冰洋考察任務的「雪龍2」號正在北冰洋上航行。(中國自然資源部）

俄羅斯南北極研究所高級工程師葉夫根尼·科茲洛夫斯基則表示，透過聯合觀測，俄方得以借鑑中方的觀測經驗與方法，有助完善北冰洋海域海冰觀測技術方法，從而更全面地評估冰情及動態規律。

雙方一致認為，本次聯合觀測成功取得北極夏季海冰的關鍵數據，對評估北冰洋海冰、海洋變化及氣候變化意義重大，同時亦為將來開展國際合作奠定良好基礎。