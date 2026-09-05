中國男困隧道10天獲救　稱見亮光就使勁喊：燈照到眼前時不敢相信

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日爆發巨型泥石流，尼泊爾一側逾1300人死亡，超過4800人失蹤，傷亡嚴重。西藏側的吉隆口岸被夷為平地，中方截至4日晚間6時統計，吉隆泥石流災害已致31人遇難、531人失聯，發現遺物987件。



尼泊爾北部熱索瓦泥石流受災地區9月5日傳來好消息，軍方稱一名受困中國公民從水電廠隧道獲救。《央視新聞》報道稱，目前獲救者已被轉運至醫院。中國駐尼泊爾大使前往探望。獲救者目前身體狀況穩定。內媒報道稱該名獲救者名為陸海濤，據他的姊姊陸海榮透露，陸海濤是河南安陽湯陰人，今年49歲，2026年2月春節還沒過完，他就前往尼泊爾務工。



《央視新聞》報道，該名獲救者回憶，在隧道內等待救援期間，他曾多次看到遠處搜救人員的燈光並大聲呼喊，他稱「每次我看見燈光就喊，特別大聲喊」，但可能因為距離較遠，救援人員並未聽到，他也一度放棄了希望。所以當9月5日救援人員靠近他時，燈光照到眼前，他反而一度不敢相信。



據影片採訪，獲救者回憶自己當時看到燈光就喊「哎」，喊了很多聲，「特別大聲喊，一看到燈光就使勁喊」，他稱今天救援隊的燈真的照到他眼前時他都不敢相信，「也不再喊了，我都感覺沒希望了。」

據尼泊爾新聞（NepalPress）報道，陸海濤獲救的地點為特里舒利1號水電站隧道，截至獲救，他已受困超過10天。該救援行動由尼泊爾軍方與與韓國救援專家協同開展，獲救人員隨後被軍用直升機緊急轉運接受醫療救治。同一天，尼泊爾還有一名因困於倒塌的房屋中的女子，以及一名因洪災失聯的老人獲救。

獲救者春節前就往尼泊爾務工 姊姊睡不好也吃不好

5日下午，該獲救中國公民的姐姐陸海榮內媒《封面新聞》記者表示，她和親人已從尼泊爾官方公布的照片中確認了這名獲救者是她的弟弟陸海濤。陸海榮介紹，陸海濤是河南安陽湯陰人，49歲，2026年二月，春節沒過，就前往尼泊爾務工。

他沒告訴陸海榮他具體去哪裡、做什麼，但陸海榮很理解陸海濤選擇去尼泊爾務工，陸海榮稱，之前他在老家種田，農閒時去工地上打工，只能「顧個溫飽」，好在現在順利救出，「算是不幸中的萬幸」。

內媒報道指，陸海濤的家人一度不知道他被困，直到接到勞務公司的電話，陸海榮才知道弟弟遭遇了這場泥石流，「尼泊爾太遠了，也沒有別的渠道可以打聽」，她只能盯著失聯家屬的互助群其他家屬發的新聞，吃不好也睡不好。每次看到尼泊爾那邊有人救出來，她心裡都會多一些希望。

9月5日，陸海榮先是在群裏看到了一張模糊的新聞截圖，說尼泊爾水電站的隧道中，救出了一名中國人，圖中的人非常像她失聯十天的弟弟。更清晰的圖片陸續發到群裏，她馬上確認了．「這就是我的弟弟。」

緊接著一個來自北京的電話告訴她，「陸海濤找到了」，她高興得聽不進去電話那頭後面說了什麼。這麼多天來，她懸著的心終於放下。現在她在嘗試聯繫陸海濤，「希望能盡早接他回家」。

中國駐尼泊爾大使館隨後證實，尼泊爾救援人員從受泥石流災害的一個水電站中救出一名中國公民。

中國駐尼泊爾大使去探望獲救者。（中國駐尼泊爾大使館臉書）

尼泊爾政府方面在社交網站公開救出生還者時的照片與影片，可見他須其他人攙扶，幸意識清醒，且能自行喝水。

救援人員把他抬上直升機離開：

尼泊爾災區河流附近有10多個水力發電廠工程，在泥石流發生後，冰川崩塌引發洪水湧入特里蘇里河（Trishuli），沿岸多條隧道遭掩埋，尼泊爾軍隊估計有逾900名工人受困在11條不同隧道內，其中Upper Trishuli-1隧道佔達557人，Trishuli 3B隧道也佔191人。

在尼泊爾特里蘇里（Trishuli）3A水電廠隧道，9月4日有兩名工人在受困9日後獲救。

中國外交部9月2日表示，災害發生後，有近百名中國公民在尼泊爾受災地區失聯。中方願與各方保持溝通、協調配合，做好失聯人員的摸排、後續處置等工作。

據新華社報道，災害發生後，中國政府已向尼泊爾提供緊急現匯和多批人道主義救援物資，並派出了隧道及法醫鑒定專家組馳援一線，全方位協助尼方搜救、災民安置及次生災害防範。

↓ 尼泊爾軍方繼續在各隧道搜救 ↓