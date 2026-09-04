尼泊爾泥石流2人獲救　專家談救援：隧道入口難找　高風險破巨石

尼泊爾與中國西藏邊境發生造成重大傷亡的泥石流後，尼泊爾9月4日傳來好消息，救援隊在特里蘇里（Trishuli）3A水電廠隧道內救出2名被困九日的生還工人。當地估計仍有逾900人困在11條不同隧道內，正爭分奪秒救人，有為尼泊爾提供建議的澳洲隧道專家指，救援難度包括難找隧道入口，又要爆破如「汽車大小」的岩石，屬高風險決定等。



災區河流附近有10多個水力發電廠工程，在泥石流發生後，冰川崩塌引發洪水湧入特里蘇里河，沿岸多條隧道遭掩埋，尼泊爾軍隊估計有逾900名工人受困在11條不同隧道內，其中Upper Trishuli-1隧道佔達557人，Trishuli 3B隧道也佔191人。

澳洲隧道工程教授、救援專家迪克斯（Arnold Dix）正經新加坡前往尼泊爾途中，他同時遙距為救援工作提供建議，他稱目前絕不能放棄，因隧道的情況與地面不同，人類在地下生存的時間可能遠超過在地面上的預期，「隧道是一種人工建造的環境：它能遮風擋雨，溫度相對穩定；即便地面上的一切已遭毀滅，隧道內仍可能保留著可供呼吸的空氣和足以維持生命的避難空間。」

他並列舉過往例子，例如2010年智利礦難中，33名礦工在地下堅持69天，其中首17天完全與外界失聯，2023年印度西爾基亞拉（Silkyara）隧道崩塌，41名工人受困17天後生還。

在泥石流前，特里蘇里河（Trishuli River）的高度位置低於隧道的入口，但如今在泥石流發生後，在地面連隧道也看不到，迪克斯在談到救援難度時指，這使得救援隊甚至難以找到通往地下發電站的通道入口，由於地形發生徹底改變，要利用先進衛星、技術圖紙以及直升機傳回的影像，以確定確切位置。

惡劣天氣、佈滿泥濘的地面、道路橋樑損毀等，也為搜救工作帶來重重阻礙。

澳洲隧道工程教授、救援專家迪克斯（FB@Arnold Dix）

救援人員正動用重型機械，清理水電站週邊的淤泥和沉積物，又會展開爆破工程，以擴大隧道入口。

迪克斯指洪水過後的水力發電廠隧道「充滿水」，救援隊要炸毀汽車大小的岩石，屬高風險的決定，以確保不會有人遇險，隨著救援人員不斷深入隧道內部，須格外小心，甚至要改為人手挖掘，「工作無法依靠機械完成，必須由人手進行。」