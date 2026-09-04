尼泊爾泥石流｜村莊遭毀家園破碎　倖存者重建生活面臨未卜前路

在尼泊爾特里蘇里河谷（Trishuli River valley）的受災區域，救援人員正努力營救受困在水電站的數百名工人。



路透社報道，尼泊爾—中國西藏泥石流災難已發生八天了，地面要麼像混凝土一樣堅硬，要麼變成了濕滑的泥濘，大片區域都看不到任何人類居住的痕跡。

路透社攝影師奇特拉卡爾（Navesh Chitrakar）從直升機上看到挖掘機正從上特里蘇里（Upper Trishuli）3A水電站的一個隧道口移走巨石。據尼泊爾當局估計，約有900人受困在六座水電站內。

在上特里蘇里3A水電站，工人正在排出隧道內的積水，並準備通過鑽孔爆破巨石，以便挖掘機能夠深入挖掘。

在曾經是喜馬拉雅山徒步旅行門戶的村莊夏布魯貝西（Syabrubesi），林立的房屋消失，如今卻只見灰色的泥漿中的幾棟房屋。

奇特拉卡爾說，在吉隆邊境口岸，沒有建築物，沒有口岸，也沒有橋梁。

2026年8月30日，尼泊爾特里蘇里河（Trishuli River）附近的建築與設施因致命山洪和泥石流衝擊遭到破壞，甚至被泥濘覆蓋。（Reuters）

棲身在寺院的倖存者前路未卜

彭博社報道，泥石流吞沒了夏布魯貝西29歲的村民塔芒（Shangmo Tamang）的家鄉，她得以倖存純屬偶然。她當時正在加德滿都接受心臟疾病治療。如今，她與約20多名親屬一同在加德滿都郊外的一座寺院避難。

倖存者們正面臨一個艱巨的問題：如何重建生活。許多居住在受災河谷村莊的人在這場災難中失去一切，包括房屋、親人，甚至賴以生存的土地。如今，那些土地已被厚厚的泥漿和廢墟覆蓋，無法再居住。

棲身在魯布·彭措·喬林（Gosok Phuntsok Choeling）寺院的尚莫和家人除了食物和衣物之外幾乎一無所有。她說：「如今我們只有家人。」

曾負責監督2015年尼泊爾大地震災後重建工作的前國家重建局局長波卡雷爾（Govind Raj Pokharel）說，這場災難造成的破壞規模使重建工作面臨巨大挑戰。當年那場地震造成近9000人遇難。

圖為2026年8月28日，尼泊爾特里蘇里河（Trishuli River）地區的災民由軍方直升機運送到安全地方後，仍然顯得猶有餘悸。（Reuters）

地震過後，尼泊爾在獲得約40億美元（約313億港元）國際援助承諾的支持下展開重建，並向房屋被毀家庭發放現金補助。截至2021年，已建成70萬多套住房，以及數千所學校和其他建築。

波卡雷爾說，這一次開展類似重建工作將困難得多。「地震導致房屋倒塌後，也許你還能在原地建造更好的房屋，或建造更堅固、更具韌性的房屋，」他說，「但在這裡，你甚至連土地都沒有了。」

尚莫89歲的祖父明邁（Mingmai）說，當山體滑坡逼近時，他趕緊蹣跚着爬上山坡逃生。他說：「我想自己只是差了幾米就沒命了。」

他的65歲弟弟因膝蓋不好無法奔跑，未能逃生。他的兒子當時在距離河邊較近的一家銀行工作，也罹難了。「什麼都沒剩下了。我的兒子沒了。我只剩下這副身體，以及現在身上穿着的衣服。」

文章獲得《聯合早報》授權轉載

