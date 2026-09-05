尼泊爾泥石流1342死　水電廠3A隧道救出2人後　搜救隊：再無發現

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日爆發巨型泥石流後，尼泊爾一側升至1342人死亡，4898人失蹤。尼泊爾特里蘇里（Trishuli）3A水電廠隧道9月4日在有兩名工人在受困9日後奇蹟獲救，估計仍有至少39人在隧道內，但軍方指此後搜救隊已搜遍該條隧道，再無發現生還者，同時指隧道內多個區域被泥土掩埋。



尼泊爾武裝警察部隊（APF）向《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）表示，7人搜救隊搜遍隧道所有部份，除了兩名獲救工人和一具罹難者遺體外，他們再未有其他發現。

部隊代表馬哈特（Ambar Mahat）稱「每個區域都被泥土掩埋，部份區域還堆滿岩石…… 我們匍匐前進15到20分鐘。在我們搜索的每個區域，都發現泥土和淤泥。」他又表示，水壓也導致隧道上方的樓板崩塌。

當地料至少39人仍在隧道內

英國廣播公司（BBC）報道，當地估計至少還有39名工人還在特里蘇里3A隧道內。

↓ 尼泊爾軍方繼續在各隧道搜救 ↓

尼泊爾災區河流附近有10多個水力發電廠工程，在泥石流發生後，冰川崩塌引發洪水湧入特里蘇里河，沿岸多條隧道遭掩埋，尼泊爾軍隊估計有逾900名工人受困在11條不同隧道內，其中Upper Trishuli-1隧道佔達557人，Trishuli 3B隧道也佔191人。