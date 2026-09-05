阿里巴巴前員工在美國南加州離奇失蹤逾10日　警方證實死於車內

中國阿里巴巴前員工、亞凱迪亞市42歲居民陳理（Li Chen）自8月21日失聯，亞凱迪亞市警局9月4日公布陳理已經死亡，目前洛縣警局凶殺科已接手此案，案件具體細節還在調查中。內媒報道引述陳理（Li Chen）友人說法稱陳理曾為阿里巴巴銷售總監，是阿里巴巴前高管。但亦有阿里巴巴相關人士向《香港01》表示，死者確實為阿里巴巴員工但並非高管。



據了解，陳理最後一次被目擊是在8月21日，之後亞市警方發布尋人啟事，陳理失蹤時身穿一件長款黑色外套，內搭長袖黑色Polo衫，腳穿黑色跑鞋。



中國阿里巴巴前高管晨理離奇失蹤後身亡。（亞凱迪亞警局提供）

亞凱迪亞警局一行政主管表示，陳理日前被發現死於車內，發現者是洛縣警局La Crescenta分局的警員。該分局是負責調查陳理死亡事件的主要機構。該分局表示，此案目前在調查中，無法透露具體細節。

陳理的兩個友人稱，和陳理玩遊戲認識大半年時間，最近擔心其近況先後發數條微信給陳理，但後者都沒有回覆，友人因此心生疑慮，擔心他發生意外，日前聯繫媒體協助尋找他。

友人稱，陳理平時回微信都很快，他是一個風趣幽默的人，大家都很喜歡他，平時聚會都會叫他。據這兩個朋友透露，陳理來自福建，曾在阿里巴巴擔任銷售總監，陳理平時很低調，一家四口來美國兩、三年時間，在亞凱迪亞的房子也是租的，且最近才搬家。