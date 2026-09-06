中國815運動員出戰名古屋亞運會　最年輕僅12歲　全紅嬋因傷缺陣

第20屆亞運會將於9月19日至10月4日在日本愛知縣及名古屋市舉行。中國體育代表團9月4日在北京正式成立。代表團由1274人組成，其中運動員815人（女子404人、男子411人），將參加38個大項、369個小項的比賽。代表團中包括36名奧運冠軍，548人首次參加亞運會。



不過，兩屆奧運跳水冠軍全紅嬋、乒乓球奧運冠軍樊振東等多名名將因傷病或賽程衝突缺席。



中國體育代表團9月4日在北京正式成立。代表團由1274人組成，其中運動員815人。（人民日報）

陣容新老結合 05後佔近三成

據央視新聞，代表團運動員平均年齡24歲。年齡最大的是41歲的射擊運動員萬安濤，最年輕的是12歲的滑板運動員曹詩祺。05後選手佔運動員總數的27%，另有來自17個少數民族的58名運動員入選。

代表團中，548名運動員是首次參加亞運會，306人擁有奧運會或亞運會參賽經歷。

代表團運動員平均年齡24歲，最年輕的是12歲的滑板運動員曹詩祺。（新華社）

年齡最大的是41歲的射擊運動員萬安濤。（起點新聞）

36名奧運冠軍領銜 13項目金牌選手壓陣

來自游泳、花樣游泳、羽毛球、拳擊、藝術體操、彈床、射擊、排球等13個項目的36名奧運冠軍將出戰本屆亞運會。

其中，乒乓球項目的孫穎莎、王曼昱，跳水項目的陳芋汐、王宗源，體操項目的鄒敬園，皮划艇靜水項目的孫夢雅，舉重項目的李雯雯，均連續在東京及巴黎兩屆奧運會奪金。

2021年東京奧運，孫穎莎在團體賽以3-0的比分橫掃日本隊獲得女團金牌，2024年巴黎奧運，孫穎莎與王楚欽搭檔以4-2的比分戰勝朝鮮的李正植及金琴英組合，奪得國乒首枚奧運混雙金牌。（新華社）

跳水隊方面，女子運動員包括陳藝文、陳芋汐、盧為等，男子運動員有王宗源、練俊傑、楊昊等。游泳隊由張雨霏、李冰潔、汪順、潘展樂、覃海洋等名將領銜。

在北京舉行的2025年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子雙人10米台決賽中，中國組合陳芋汐/全紅嬋以350.88分的總成績奪得冠軍。（新華社）

全紅嬋、樊振東缺席

多名頂級運動員無緣本屆亞運會。兩屆奧運跳水冠軍全紅嬋未出現在跳水項目參賽名單中。廣東省二沙體育訓練中心確認她處於傷病調整期。此前她已因傷缺席亞運會選拔賽。

全紅嬋（微博@全紅嬋）

乒乓球奧運冠軍馬龍、樊振東及陳夢同樣缺席。網球方面，上屆亞運男女單打冠軍張之臻和鄭欽文，以及目前中國女網世界排名最高的王欣瑜，均因賽程衝突無法參賽。