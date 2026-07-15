廣西洪災｜全紅嬋哥哥捐3萬遭網民轟：你妹是奧運冠軍至少捐30萬

近日，廣西多地遭遇洪澇災害，災情受到社會關注。全紅嬋的哥哥全進華自掏3萬（人民幣，下同）積蓄捐給廣西災區，卻在直播間被網民刷屏稱「太少」「你妹是奧運冠軍，至少捐30萬」。此前也有兩百萬粉網紅捐款2萬陷網絡非議，對此，有內地媒體評，「善舉不是KPI，不該被數字量化踐踏。」



全進華曬出轉賬記錄，證明自己兩天前已完成捐款，卻遭到更多轟炸。（大象新聞）

全進華曬出轉賬記錄，證明自己兩天前已完成捐款，卻遭到更多轟炸。（大象新聞）

全進華捐3萬被轟：你妹是奧運冠軍，至少捐30萬

據內媒《大象新聞》7月14日報道，全進華在新疆40度的高溫下做一場零傭金的助農直播，幫當地農戶賣貨。

在直播期間，全進華提到廣西災情並稱自己已經捐款，但仍有部份網民在評論區洗版逼問捐款的具體情況。他被迫曬出3萬元的轉賬記錄，證明自己兩天前已完成捐款，不料卻遭到更多轟炸，有網民在直播間刷屏稱「才3萬，格局也太小了」「你妹是奧運冠軍，至少捐30萬」。

全進華在新疆40度的高溫下做一場零傭金的助農直播，幫當地農戶賣貨。（風芒新聞）

全紅嬋的哥哥全進華。（網絡圖片）

這並非全紅嬋一家第一次因為捐款引發爭議。此前，全紅嬋在一次直播中誤開了打賞功能，事後她將收到的4萬多元打賞全部捐出，但仍有人指指點點。

內媒、部份網民批這是在「道德綁架」

事件發生後引發網絡輿論，有不少網民為全進華說話。（微博）

事件發生後引發網絡輿論，有不少網民為全進華說話。（微博）

事件引發網絡輿論，有不少網民聲援全進華，認為3萬元對一個普通主播來說已是實打實的積蓄，這份心意不該被拿來和妹妹全紅嬋的收入掛鈎。有人直接批「道德綁架」、「對別人的錢佔有欲這麼大」。多家內媒亦發文批評這類行為，點明「善意不該被明碼標價」，也有媒體直言「善舉不是KPI，不該被數字量化踐踏。」

全紅嬋一家。（網絡圖片）

廣西洪災｜網紅捐2萬竟遭網暴 網民詛咒會遭到報應：最少捐100萬

據此前報道，7月9日，一名全網粉絲200萬的旅行博主李女士發影片稱，因為自己向廣西捐款2萬元被部份網民質疑金額太少，還有網民私訊她進行網暴，「捐2萬太少了會遭因果的」「至少捐100萬才有資格炫燿」。

7月9日，一名全網粉絲200萬的旅行博主李女士發影片稱自己遭網暴。（抖音@暴走羊）

李女士表示，2萬元已是結合自身情況的慎重選擇，結果遭到網暴。她呼籲網民不要進行道德綁架，而對於網暴她的人，暫不考慮追究責任。